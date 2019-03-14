«Без него будет трудно»: Александр Розенбаум сообщил о смерти пианиста своей группы

Народный артист России, поэт и композитор Александр Розенбаум сообщил в социальной сети Instagram печальную новость. Умер пианист его группы Юрий Капетанаки.

«Что говорить? Он долго болел. Боролся. Старался. Всё, что возможно - делалось... Вчера был у него в больнице. Ничто не предвещало такого молниеносного сегодняшнего исхода. Юра был оптимистичен. Настраивался на девяти-майский концерт, а далее, с поездками, как Бог даст. Он не дал. Бог решил возлюбить его и забрал быстро, без дальнейших, вероятных вполне, страданий», - написал артист в своем микроблоге.

По словам Александра Яковлевича, Юрий был музыкантом раритетным, большого мастерства и большой души.

«Без него очень, очень трудно. Абсолютно невосполнимая потеря. Было счастьем играть с ним, дружить, наслаждаться его искрящимся юмором. Много-много можно рассказывать о Юрочке. Сейчас больше не могу... Придёт время. Брат наш. Старая Армия салютует тебе», - сообщил Розенбаум.

Напомним, Юрий Капетанаки начал свою музыкальную карьеру в 1966 году в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого. Позже работал с Эдитой Пьехой. С 2002 года - с Александром Розенбаумом.