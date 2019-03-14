Один погиб, трое в больнице: На севере Петербурга произошло массовое ДТП

Страшная авария произошла накануне в среду, 13 марта. На Светлавновском проспекте около десяти часов вечера столкнулись четыре автомобиля. Удар оказался такой силы, что все машины разлетелись по разным сторонам дороги. Один человек погиб. Еще трое пострадали.

- Серьезное ДТП произошло около дома 66 на Светлановском проспекте в Петербурге. Столкнулись четыре автомобиля: Honda Civic, Mondeo 4, Hyundai Accent и Renault Logan, - рассказали «КП» - Петербург очевидцы с места событий.

В аварии погиб один человек, трое пострадалиФото: СОЦСЕТИ

На видео с места аварии видно, как четыре автомобиля с разбитыми и помятыми корпусами стоят на дороге. Вокруг разбросаны осколки стекол и куски железа и пластике, отлетевшие от машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/697041" frameborder="0"></iframe> На Светлановском проспекте в Петербурге столкнулись 4 машины.

Как рассказывают свидетели аварии, одну из машин начало заносить на пешеходов, но благо никого не задело. Никто из водителей после ДТП самостоятельно выбраться из авто не смог, всех доставали спасатели и врачи.

ГИБДД выясняет, по какой причине произошло ДТПФото: СОЦСЕТИ

По предварительной информации, а аварии погиб один человек. Еще трое были госпитализированы в больницу. Об их состоянии здоровья на данный момент ничего не известно.

Как именно случилась авария, свидетели не уточняют. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.