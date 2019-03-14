2019-03-14T15:01:46+03:00
Новости компаний

Печально известный ЖК «Ленсоветовский» достроили в Петербурге

Его сдали благодаря компании «Лидер Групп», которая взялась за комплекс после банкротства ГК «Титан»
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Два корпуса "Ленсоветовского" ждут новоселов.Два корпуса "Ленсоветовского" ждут новоселов.
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Госстройнадзор по Петербургу выдал заключения о соответствии трех многоквартирных домов в поселке Шушары. Проверку прошли два корпуса на 304 квартиры в жилом комплексе «Ленсоветовский», который достраивала компания «Лидер Групп». К слову, это уже не первый случай, когда застройщик помогает городу в завершении проблемных объектов.

—Сколько город ни борется, в ситуации, когда растут проблемы, как финансовые, так и организационные, мы приветствуем и всячески радуемся любой помощи и поддержке крупных застройщиков в решении проблем недостроя. А «Лидер Групп» — это, безусловно, крупный и солидный застройщик, — отметил заместитель председателя комитета по строительству Смольного Евгений Барановский и заверил, что нет никаких сомнений: объекты компании обязательно будут сданы.

ЖК «Ленсоветовский» компания «Титан» строила с 2006 года. Комплекс из 11-ти домов на 1 535 квартир планировали сдать еще в 2008 году. Дольщиков внесли в официальный список обманутых в 2013 году. Компания «Лидер Групп» приступила к достройке в конце 2017 года, а уже сегодня корпуса готовы.

Кстати говоря, в компании отметили, что ГК «Лидер Групп» и впредь будет участвовать в различных социальных проектах и оказывать посильную помощь городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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