2019-03-14T15:37:59+03:00
Общество

Число «зеленых» предприятий в Петербурге выросло больше, чем на треть

Вслед за JTI и «Балтика» к инициативе присоединились Mars, Unilever и ПИТ-ПРОДУКТ
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Участники программы "Зеленый кодекс". Автор фото: Михаил Чекмезов.Участники программы "Зеленый кодекс". Автор фото: Михаил Чекмезов.
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Программа «Зеленый кодекс», которая объединяет крупнейшие предприятия Петербурга, расширилась, и теперь общее число зеленых компаний города выросло до 14. Напомним, что в основу «Зеленого кодекса» заложены десять принципов экологически ответственного поведения, которым следуют подписавшие его предприятия. В их числе: соответствие экологическому законодательству, добровольное внедрение наилучших доступных технологий, снижение негативного воздействия на окружающую среду до минимума и другие.

Кодекс появился в 2017 году при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и по совместной инициативе Санкт-Петербургской международной бизнес-ассоциации, фабрики JTI «Петро» и пивоваренной компании «Балтика», которые выступили первыми участниками проекта.

В 2018 году к «Зеленому Кодексу» присоединились: HEINEKEN, Ariston, YIT, Groupe SEB, Smurfit Kappa, «МЛМ Нева трейд» и «Евросиб-Логистика». В этом году членами программы стали пять новых компаний: Mars, Unilever, ПИТ-ПРОДУКТ, KiiltoClean и инжиниринговая компания CTS Engtec. Представители JTI и «Балтики» вновь подписали кодекс, продлив свои обязательства на следующие два года.

По словам исполнительного директора СПИБА Карины Хабачевой, в ассоциации довольны динамикой роста числа участников программы.

- Всего за два с небольшим года к «Зеленому кодексу» присоединились 14 компаний – лидеров рынка в своих сегментах, - подчеркнула Карина. - Уверена, что потенциал у нее еще больше – в Петербурге и Ленобласти работает несколько сотен крупных и средних предприятий. Каждое из них может стать членом программы.

«Мы рады всем новым подписантам «Зеленого кодекса». Эти компании из разных отраслей экономики наглядно демонстрируют, что предприятия внедряют самые современные технологии и действительно стараются улучшить экологическую обстановку», - заявила председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова.

Автор фото: Михаил Чекмезов.

Автор фото: Михаил Чекмезов.

За прошедший год участники программы реализовали множество экологических инициатив по снижению выбросов CO2 и потребления электроэнергии, сокращению объемов промышленных отходов и развитию программ по раздельному сбору ТБО.

- За последние пять лет фабрика «Петро» инвестировала в экологические технологии более 15 миллионов долларов, - отметила директор по охране труда и окружающей среды JTI в Восточной Европе Юлия Андреева. - Мы используем самые современные существующие системы очистки воздуха и устранения запахов, и постоянно их совершенствуем. Энергоэффективные технологии позволили снизить потребление энергии на фабрике «Петро» на 15% за последние 7 лет.

Генеральный директор Mars Wrigley Confectionery в России Махер Батруни отметил, что компания уже давно исповедует принципы, которые отражены в «Зеленом кодексе», стремясь снизить влияние производств на окружающую среду.

- Мы год от года сокращаем объемы выбросов CO2, снижаем водопотребление, отказались от утилизации отходов на полигонах. На фабрике в Петербурге мы реализовали крупный инвестиционный проект по установке современных очистных сооружений, позволяющих очищать ливневые воды для последующего их использования для технических нужд фабрики. Сегодня мы делаем еще один шаг к еще более качественной работе в этом направлении вместе с партнерами и единомышленниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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