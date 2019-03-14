«Смотри+Арена» встречает весну футболом при поддержке МегаФона

Футбольный клуб «Зенит» и «МегаФон», премиальный партнер клуба, открывают новый фанатский сезон на «Смотри+Арене». В воскресенье, 17 марта, на стадионе можно будет посмотреть матч с принципиальным соперником сине-бело-голубых – «Спартаком». Гостей «Смотри+Арены» ждет и богатая развлекательная программа.

Хедлайнером шоу перед игрой станет один из самых популярных хип-хоп-исполнителей России Хаски – его выступление начнется в 17:30. В 18.10 его сменит культовый коллектив «Каста».

С 17.00 гости «Смотри+ Арены» смогут принять участие в разнообразных активностях. Перед трансляцией матча гостям стадиона будут доступны караоке, настольный футбол, танцевальная битва, напольные и настольные игры, центры фанатских причесок, станция «Сине-бело-красиво!», вкусная еда и многочисленные магазины с зенитовской атрибутикой.

В фойе на трибуне С «МегаФон» представит новую зону суперскоростей мобильного интернета, а также классическую площадку для отдыха и подзарядки гаджетов.

Кроме того, для абонентов «МегаФона» выделены специальные сектора на самой комфортной для просмотра матча трибуне, расположенной прямо напротив экрана. Для того чтобы попасть на трибуну «МегаФона», необходимо показать стюардам телефон с названием оператора на экране.

Трансляция матча «Спартак» – «Зенит» начнется в 19.00. Традиционно ее будет сопровождать живой комментарий – в этот раз от Нобеля Арустамяна и Евгения Савина.

- Уже в прошлом году мы увидели, насколько трансляции на «Смотри+ Арене» популярны у петербуржцев, - комментирует директор кластера компании «МегаФон» Вадим Меркулов. - Я уверен, что матч со «Спартаком» оставит у тех, кто придет смотреть трансляцию, незабываемые впечатления. Красно-белые – принципиальный соперник «Зенита», поэтому игры не бывают скучными. «МегаФон» как премиальный партнер клуба постарается сделать так, чтобы предваряющая матч программа была не менее впечатляющей, а также обеспечит своим абонентам возможность без перебоев делиться впечатлениями от увиденного.

Напомним, по данным измерений TelecomDaily, у «МегаФона» на стадионе «Санкт-Петербург» самые лучшие результаты средних скоростей мобильной передачи данных (72 Мбит/с на download и 30 Мбит/с на upload), а по данным компании Ookla, которая проанализировала результаты замеров скоростей мобильного интернета в своем приложении Speedtest среди российских пользователей в 1-2 квартале 2018 года, «МегаФон» стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России со скоростью скачивания 24,68 Мбит/c. В исследовании учли данные более 7,9 млн тестов скорости через сети крупнейших операторов.

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