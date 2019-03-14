Перезимовали: В Петербурге начинается весна

Весна идет, весне дорогу! Кажется, сурки в Ленинградском зоопарке зашевелились в своих норках вчера не зря. Горожане могут с облегчением вздохнуть – перезимовали. С 15 марта в Петербурге должна набирать обороты весна.

– Сегодня последний холодный день. А с завтрашнего дня можно говорить о весне. Температура воздуха поднимается все выше и выше. И в дальнейшем уже почти все температуры будут положительные, – рассказал «КП-Петербург» главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Правда, петербуржцам придется вспомнить о зонтах: на смену снегопадам придут дожди. Небольшие осадки ожидаются и в пятницу, и в выходные. Зато температура воздуха в последний рабочий день будет 3-5 градусов выше нуля. Не должна отстать и суббота – днем 16 марта термометр покажет от +2 до +4. А в воскресенье может дойти и до 6-7 градусов со знаком плюс.

– Только в отдельные ночи, конечно, еще может быть похолодание. И может пройти дождь со снегом. Но в целом все идет к тому, что у нас потеплеет, – добавил Александр Колесов.

Солнечными днями Северная столица сможет порадовать горожан только к концу марта. А пока погода будет все больше облачной. Не ожидается в ближайшие дни и сильного пронизывающего ветра, что не может не радовать.

КСТАТИ

Несмотря на то, что начало марта в Петербурге всегда выглядит по-зимнему, весна уже успела поставить первый погодный рекорд. И он оказался со знаком «плюс». Температура воздуха в праздничное 8 марта прогрелась до 7,5 градусов. Последний раз такая погода стояла в 2015-м – тогда синоптики зафиксировали +7,2. Почти также тепло в этот день было в 1997-м. Пока петербуржцы дарили мимозы милым дамам, за окном было +6,5 градусов.