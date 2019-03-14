2019-03-14T17:28:17+03:00
Дом. Семья

В Питере пить сок: город на Неве встречает улучшенный «Фруктовый Сад»

Оценить новый вкус можно будет с 11 марта
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Компания «Пепсико. Фруктовый Сад».Компания «Пепсико. Фруктовый Сад».
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В начале марта «Фруктовый Сад» запускает масштабную акцию. Бренд предлагает потребителям собраться с близкими за семейным столом, попробовать улучшенный «Фруктовый Сад» и лично проверить, насколько он вкусный.

Первым пунктом в списке городов станет Санкт-Петербург. Здесь «Фруктовый сад» пробудет с 11 по 17 марта, а затем отправится в Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Москву. Жители северной столицы станут первыми участниками масштабной «проверки» обновленных улучшенных вкусов марки. Для этого «Фруктовый Сад» доставит бесплатный набор вкусных соков прямо домой потребителям, чтобы члены семьи за общим обедом или ужином могли лично проверить, вкуснее ли улучшенный «Фруктовый Сад», чем соки, которые они обычно пьют.

Чтобы стать участником акции, достаточно заполнить заявку на https://promo.fruktoviysad.ru и рассказать о любимом семейном блюде или особенной традиции, которая помогает сделать совместные обеды или ужины еще вкуснее.

Жители городов, которые не попали в маршрут доставки, получат возможность выиграть дополнительные призы. Для этого необходимо купить любой вкус «Фруктового Сада», попробовать его вместе с близкими, сфотографировав этот момент, загрузить снимок на сайт добавив к нему яркую брендированную рамку, и поделиться в своих социальных сетях с хештегом #фруктовыйсадзанашимстолом. Еженедельно с 11 марта по 5 мая авторы лучших постов будут получать подарки - сертификаты Озон.ру на покупку самого необходимого для вкусного семейного ужина.

Напомним, что в сентябре 2018 года «Фруктовый Сад» обновил и улучшил свои самые популярные вкусы: «Яблоко», «Мультифрукт», «Апельсин», «Персик-Яблоко» и «Томат». Большинство попробовавших подтверждает, что улучшенный «Фруктовый сад» вкуснее, чем соки и нектары, которые они обычно пьют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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