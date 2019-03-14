2019-03-14T19:52:25+03:00
Происшествия

Их предупреждали, но они не услышали: В Финский залив на льдине унесло 30 рыбаков

Операцию по спасению «мореплавателей» провели сотрудники МЧС
Петр КИБЕР
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На оторвавшейся льдине в Финский залив унесло 30 рыбаков. Фото: Пресс-служба Комплекса защитных сооружений/ www.instagram.com/dambaspb_kzs/На оторвавшейся льдине в Финский залив унесло 30 рыбаков. Фото: Пресс-служба Комплекса защитных сооружений/ www.instagram.com/dambaspb_kzs/
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Сколько любителей зимней рыбалки не предупреждай об опасности выхода на лед, а каждый год в Петербурге происходит одно и то же. По весне спасатели на катерах и вертолетах собирают неудачливых «мореплавателей» с отколовшихся льдин.

- На судопропускном сооружении дамбы С-1, с внешней стороны, произошел отрыв льдины, на которой находится 30 рыбаков, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Работники дамбы тут же сообщили о ЧП в службу спасения, где быстро начали готовить операцию по эвакуации рыбаков со льдины. Правда часть любителей подледного лова успела перебраться на прибрежный лед в тот момент, когда ветром оторвавшуюся льдину прибило обратно. Однако еще 16 человек так и остались дрейфовать в водах Финского залива.

Сейчас из спасением занимаются сотрудники МЧС, пригнавшие к месту происшествия суда на воздушной подушке. По предварительным данным, все 16 рыбаков спасены.

К слову, выход на лед в Петербурге запрещен с 7 марта, а штраф за это составляет от 1 до 5 тысяч рублей. По такому случаю злобные петербуржцы посоветовали рыбакам спасаться самим.

По совпадению в это же время руководство МЧС проводило пресс-конференцию на тему: «Обеспечение безопасности в период запрета выхода на лед».

Напомним, что 9 марта из-за шторма в аналогичной ситуации оказались 97 любителей зимней рыбалки. Чтобы их спасти, сотрудникам МЧС пришлось везти катера по дамбе на эвакуаторах ГИБДД, так как своим ходом катера не могли пройти из-за закрытых створок водопропускных сооружений - в городе ждали наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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