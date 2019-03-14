2019-03-14T23:01:44+03:00
Общество

Санкт-Петербург посетит мониторинговая миссия ЮНЕСКО

Специалисты могут исключить из списка объектов всемирного наследия Пулковскую обсерваторию, парк Александрино и Чесменский дворец
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Специалисты могут исключить из списка объектов всемирного наследия Пулковскую обсерваторию.Специалисты могут исключить из списка объектов всемирного наследия Пулковскую обсерваторию.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Иностранные эксперты пробудут в городе на Неве пять дней – с 19 по 23 марта. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ИКОМОС (организация, занимающаяся сохранением памятников и достопримечательных мест) Николай Лаврентьев.

- Этот визит можно назвать реакцией на те многочисленные проблемы, которые сложились у нас в сфере сохранения исторических объектов, - рассказывает Лаврентьев. – На протяжении многих лет общественность, специалисты и активисты-градозащитники писали в ЮНЕСКО письма с просьбами оценить ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем с Пулковской обсерваторией, с парком Александрино, Чесменским дворцом и другими достопримечательностями. Своеобразным итогом этой деятельности стало официальное письмо от национального комитета ИКОМОС России, которое было направлено в ЮНЕСКО в 2017 году.

По словам нашего собеседника, за время пребывания в Санкт-Петербурге участники миссии должны осмотреть самые проблемные объекты и вынести по ним вердикт. Что это будет за вердикт, прогнозировать пока трудно. Однако ничего хорошего, учитывая последние события, ожидать не приходится точно.

- Ущерб городу за последние годы нанесен достаточно большой, - констатирует Лаврентьев. – Многие видовые панорамы были безвозвратно утеряны из-за бесконтрольной городской застройки. Хуже всего то, что этот процесс продолжается. Взять хотя бы тот же Чесменский дворец – уникальный памятник готической архитектуры, построенный по приказу Екатерины II. Сейчас прямо напротив него в обход всех правил и нормативов строится жилой дом. Если строительство доведут до конца, прекрасный вид на дворец с улицы Гастелло будет безвозвратно испорчен. Такая же ситуация складывается и с Александрино, где ведется интенсивная уплотнительная застройка.

Как отметил зампреда питерского ИКОМОС, основным критерием оценки станет соблюдение городскими властями тех требований, которые ЮНЕСКО выставляла к охране объектов всемирного культурного наследия в 2006 году. Среди них – наличие вокруг объекта буферной зоны, в которой запрещено любое капительное строительство, определение его статуса в Российском законодательстве, разработка плана управления, учреждение специального органа власти, который будет отвечать за объект, и так далее.

- Ни одно из этих требований у нас до сих пор не выполнено, - заключает Лаврентьев. – Хотя прошло уже почти тринадцать лет. Поэтому, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов и такое развитие событий, при котором участники миссии по итогам проверки решат признать Пулковскую обсерваторию, Александрино, Чесменский дворец и другие питерские достопримечательности объектами, находящимися под угрозой. Или и вовсе исключить их из списка всемирного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Новости 24
На крыше «Лениздата» обнаружилась незаконная надстройка
«Зенит» выйдет на игру с «Вильярреалом» без Дзюбы
Ксения Собчак не пойдет в губернаторы Санкт-Петербурга
Сортировочный мост включился в войну с «газелями» за компанию с Мостом глупости
На территории промзоны в Шушарах сгорела бытовка
В Петербурге продают поддельное и разбавленное водой молоко
Это маловероятно: Букмекеры оценили шансы на поединок Дацика с Емельяненко
Виновников «газовой атаки» на Петербург оштрафовали на 200 тысяч рублей
На Муринской дороге появится долгожданный светофор
Водитель-наркоман, по вине которого в Ленобласти погибли пять человек, пойдет под суд
В июне 2019 года поезда «Аллегро» будут ходить по измененному расписанию
«Мостотрест» нашел подрядчика для реставрации мемориальных досок с Благовещенского моста
Полицейские поймали водителя «подшофе», который не захотел платить за бензин
«Завод МБПО-2» останется «мусорным» оператором севера Петербурга
В Петербурге девушка с сайта знакомств умерла в постели любовника на первом свидании
«Целитель» снял с 91-летней жительницы Кронштадта порчу вместе с деньгами и золотом
На два месяца меняется режим работы станции метро «Чкаловская»