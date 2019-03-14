Санкт-Петербург посетит мониторинговая миссия ЮНЕСКО

Иностранные эксперты пробудут в городе на Неве пять дней – с 19 по 23 марта. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ИКОМОС (организация, занимающаяся сохранением памятников и достопримечательных мест) Николай Лаврентьев.

- Этот визит можно назвать реакцией на те многочисленные проблемы, которые сложились у нас в сфере сохранения исторических объектов, - рассказывает Лаврентьев. – На протяжении многих лет общественность, специалисты и активисты-градозащитники писали в ЮНЕСКО письма с просьбами оценить ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем с Пулковской обсерваторией, с парком Александрино, Чесменским дворцом и другими достопримечательностями. Своеобразным итогом этой деятельности стало официальное письмо от национального комитета ИКОМОС России, которое было направлено в ЮНЕСКО в 2017 году.

По словам нашего собеседника, за время пребывания в Санкт-Петербурге участники миссии должны осмотреть самые проблемные объекты и вынести по ним вердикт. Что это будет за вердикт, прогнозировать пока трудно. Однако ничего хорошего, учитывая последние события, ожидать не приходится точно.

- Ущерб городу за последние годы нанесен достаточно большой, - констатирует Лаврентьев. – Многие видовые панорамы были безвозвратно утеряны из-за бесконтрольной городской застройки. Хуже всего то, что этот процесс продолжается. Взять хотя бы тот же Чесменский дворец – уникальный памятник готической архитектуры, построенный по приказу Екатерины II. Сейчас прямо напротив него в обход всех правил и нормативов строится жилой дом. Если строительство доведут до конца, прекрасный вид на дворец с улицы Гастелло будет безвозвратно испорчен. Такая же ситуация складывается и с Александрино, где ведется интенсивная уплотнительная застройка.

Как отметил зампреда питерского ИКОМОС, основным критерием оценки станет соблюдение городскими властями тех требований, которые ЮНЕСКО выставляла к охране объектов всемирного культурного наследия в 2006 году. Среди них – наличие вокруг объекта буферной зоны, в которой запрещено любое капительное строительство, определение его статуса в Российском законодательстве, разработка плана управления, учреждение специального органа власти, который будет отвечать за объект, и так далее.

- Ни одно из этих требований у нас до сих пор не выполнено, - заключает Лаврентьев. – Хотя прошло уже почти тринадцать лет. Поэтому, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов и такое развитие событий, при котором участники миссии по итогам проверки решат признать Пулковскую обсерваторию, Александрино, Чесменский дворец и другие питерские достопримечательности объектами, находящимися под угрозой. Или и вовсе исключить их из списка всемирного наследия.