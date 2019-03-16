2019-03-16T15:51:45+03:00
Происшествия

Внимание всем постам: На чердаке жилого дома в Петербурге обнаружили три минометных снаряда

Спецслужбы оцепили жилое здание
Лилия КОЗЛОВА
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Жилой дом в Петербурге оцеплен спецслужбами из-за снарядов ВОВ Фото: Стоп-кадр с видеоЖилой дом в Петербурге оцеплен спецслужбами из-за снарядов ВОВ Фото: Стоп-кадр с видео
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В Кировском районе Петербурга в субботу, 16 марта, суматоха. Жилой пятиэтажный дом на улице Зайцева оцеплен полицией, спасателями, ОМОНом и группой разминирования. Вдоль здания протянута заградительная лента, чтобы люди не смогли подойти ближе. Местные жители обеспокоено косятся на спецслужбы и переговариваются. На чердаке дома обнаружены три снаряда.

- На чердаке дома 17/23 на улице Зайцева в Кировском районе Петербурга обнаружено три минометных снаряда времен Великой Отечественной войны, - рассказал «КП»-Петербург очевидец происходящего.

Также в распоряжении редакции появилось видео с места происшествия. Возле жилого дома в Петербурге стянуто большое количество спецслужб. Сейчас они проверяют чердак здания и пытаются определить, являются ли снаряды взрывоопасными. Как только это будет установлено, мины осторожно вынесут из дома, отправят на экспертизу, а позже направят на специальный полигон для уничтожения.

На чердаке питерского дома обнаружены снаряды времен ВОВ.

Откуда минометные снаряды времен войны появились на чердаке жилого дома, а также как долго они там пролежали, предстоит выяснить правоохранительным органам. Кроме того, спецслужбы проверят все здание для того, чтобы удостоверится, что больше опасных снарядов нигде не хранится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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