2019-03-17T17:25:31+03:00
Происшествия

Спасатели ищут очевидцев, которые спасли провалившуюся под лед школьницу в Петербурге

Сотрудники МЧС рассмотрят вопрос об их награждении
Роман ЛЯЛИН
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Школьницу спасли очевидцы Фото: Народная Дружина МОП "Патриот"Школьницу спасли очевидцы Фото: Народная Дружина МОП "Патриот"
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Спасатели продолжают разбираться в ЧП в Колпино. Двое 40-летних мужчин и 10-летняя девочка переходили реку Ижора по тонкому льду, когда ушли под воду. К счастью, это заметили прохожие, которые тут же бросились на помощь. Мужчины вытащили школьницу из воды до того, как она успела нахлебаться и замерзнуть.

- Когда мы приехали к месту, девочку уже спасли очевидцы, - рассказывает сотрудник народной дружины "Патриот" Алексей Морозов. - Двое мужчин, с которыми она шла, ее дяди. Кто вытащил школьницу из воды, неизвестно. Но очевидцы сразу же отогрели девочку и вызвали ее отца, который и забрал девочку домой. Самих мужчин очевидцы достать из воды своими силами не смогли.

Одной из мужчин успели спасти Фото: Народная Дружина МОП "Патриот"

Одной из мужчин успели спасти Фото: Народная Дружина МОП "Патриот"

Спасать мужчин пришлось сотрудникам МЧС.

- Одного из мужчин достали из воды спасатели, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - Предварительно, он был пьян. С признаками переохлаждения он был отправлен в больницу. Тело второго мужчины водолазы нашли только спустя несколько часов.

Сейчас ЧП занимаются следователи и полиция. Как рассказал спасенный мужчина, на лед они вышли, чтобы срезать маршрут.

- Кто спас девочку из воды, пока неизвестно, - поясняют спасатели. - В ближайшее время мы установим их личности. Пока ЧП занимаются сотрудники правоохранительных органов. Когда герои будут найдены, мы рассмотрим вопрос об их награждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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