«Стюардессы его реанимировали»: Самолет вернулся в Пулково из-за потерявшего сознание пассажира

В Санкт-Петербурге экипажу самолета "Победа", совершавшему рейс в Москву, пришлось прервать полет из-за потерявшего сознание пассажира. Мужчине стало плохо сразу же после взлета. Стюардессы тут же бросились оказывать ему помощь, а пилоты решили развернуть самолет.

- Мужчина потерял сознание, - рассказывает очевидец Андрей Пивоваров. - Самолет развернули, вернулись обратно. Все время пока летели стюардесса реанимировали, давали кислород, мужчина дышал до посадки, стюардессы держали на руках, люди помогали. Дышал, когда мы приземлились. Быстро открыли трап, пустили врача. Мужика похоже вытащат, слабый пульс, но есть. Стюардессы большие молодцы.

Больного мужчину доставили в больницу. Сейчас с ним работают медики.

- Все большие молодцы, и бортпроводники, и пассажиры, - рассказывает еще один пассажир Вера Овезова. - Никакой суеты и паники. Человека спасли.

После того, как пассажир был передан медикам, самолет вылетел в Москву.