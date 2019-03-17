2019-03-17T19:38:30+03:00
Спорт

СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3

Армейцы, тем не менее, продолжают лидировать в серии второго раунда Кубка Гагарина
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА проиграл в Ярославле Фото: СКАСКА проиграл в Ярославле Фото: СКА
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Визит в Петербург не принес ничего хорошего «Локомотиву»: два поражения от СКА, одно из них разгромное. Плюс, команда лишилась одного из лидеров атаки канадца Козуна (он заработал дисквалификацию на два матча). Да, и другого легионера – чешского вратаря Салака – наставник «железнодорожников» Дмитрий Квартальнов отправил в запас.

Ярославский клуб оказался зажат в угол. А раненный зверь опасен вдвойне. Армейцы это почувствовали с первых минут матча. На ворота Магнуса Хелльберга «бронепоезд» наехал на полной скорости, и долгое время «утюжил» все в зоне противника. Выйти из этой ситуации удалось с минимальными потерями только с помощью шведского голкипера. Он проиграл только одну дуэль – на 8-й достиг цели бросок под перекладину Осипова.

После перерыва инициатива уже перешла к армейцам, и уже 20-летнему вратарю хозяев Илье Коновалову пришлось доказывать свою профпригодность.Слабину он не дал, а на 36-й минуте ярославцы еще раз поймали ошибку обороны СКА, и Иванов увеличил их преимущество.

Правда, в самом начале третьего периода Наиль Якупов все-таки нашел отмычку к замку Коновалова – 1:2. Впрочем, развить свой успех петербуржцы не смогли. А в их ворота на 57-й минуте влетела третья шайба. Главный тренер армейцев Илья Воробьев, которому вчера исполнилось 44 года, остался на этот раз без подарка. Впервые за пять лет «Локомотив» переиграл петербургскую команду на своей площадке.

Следующий матч серии пройдет также в Ярославле во вторник, 19-го марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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