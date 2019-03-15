Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Санкт-Петербурге
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ в очередной раз проведет бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей». На этот раз Университет соберет предпринимателей в Северной столице.
В рамках конференции предприниматели узнают лайфхаки по привлечению клиентов, раскроют секреты продвижения компании, разберут инструменты для развития бизнеса и многое другое. Спикерами конференции станут эксперты ведущих компаний и постоянные преподаватели Университета бизнеса УРАЛСИБ.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участие в конференции – бесплатное. Количество мест ограничено.
Регистрация участников и приветственный кофе - с 9.30.
Программа «Практикума для предпринимателей»:
- Digital от А до Я: как продвигать свой бизнес в 2019 году. Спикер – преподаватель Университета бизнеса УРАЛСИБ, IT-эксперт портала Textback.ru и со-основатель Test-drive club, психолог Даниил Баженов.
- Как с помощью онлайн-сервисов повысить качество персонала. Спикер - директор по развитию компании «Профдиалог» Кристина Петрухнова.
- Growth Hacking - малобюджетные приемы в маркетинге. Спикер - директор по маркетингу платформы GetResponse Россия, руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлия Ракова.
- Инструмент мотивации персонала - корпоративный автомобиль в лизинг. Спикер - руководитель Северо-Западного Дивизиона ГК «Интерлизинг» Анна Голикова.
- Управление финансами в малом бизнесе. Спикер - CEO, со-основатель Seeneco Илья Кузнецов.
- Как найти своего клиента в соцсетях. Спикер - менеджер по работе с клиентами в myTarget Ольга Чванова.
- Инструменты для развития бизнеса. Спикеры - управляющий директор по Северо-Западному региону, Управление региональной сети малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Елена Шенрок и начальник Управления дистанционных продаж Департамента малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Олег Глушаков.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 103, ВК «Ленэкспо», 4 павильон, конференц-зал №1, 2-й этаж.
СПРАВКА
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам БЕСПЛАТНО получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU