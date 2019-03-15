2019-03-15T13:46:12+03:00
Общество

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Санкт-Петербурге

«Практикум для предпринимателей» состоится в среду, 20 марта 2019 года
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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Санкт-ПетербургеУниверситет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Санкт-Петербурге
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Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ в очередной раз проведет бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей». На этот раз Университет соберет предпринимателей в Северной столице.

В рамках конференции предприниматели узнают лайфхаки по привлечению клиентов, раскроют секреты продвижения компании, разберут инструменты для развития бизнеса и многое другое. Спикерами конференции станут эксперты ведущих компаний и постоянные преподаватели Университета бизнеса УРАЛСИБ.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участие в конференции – бесплатное. Количество мест ограничено.

Регистрация участников и приветственный кофе - с 9.30.

Программа «Практикума для предпринимателей»:

- Digital от А до Я: как продвигать свой бизнес в 2019 году. Спикер – преподаватель Университета бизнеса УРАЛСИБ, IT-эксперт портала Textback.ru и со-основатель Test-drive club, психолог Даниил Баженов.

- Как с помощью онлайн-сервисов повысить качество персонала. Спикер - директор по развитию компании «Профдиалог» Кристина Петрухнова.

- Growth Hacking - малобюджетные приемы в маркетинге. Спикер - директор по маркетингу платформы GetResponse Россия, руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлия Ракова.

- Инструмент мотивации персонала - корпоративный автомобиль в лизинг. Спикер - руководитель Северо-Западного Дивизиона ГК «Интерлизинг» Анна Голикова.

- Управление финансами в малом бизнесе. Спикер - CEO, со-основатель Seeneco Илья Кузнецов.

- Как найти своего клиента в соцсетях. Спикер - менеджер по работе с клиентами в myTarget Ольга Чванова.

- Инструменты для развития бизнеса. Спикеры - управляющий директор по Северо-Западному региону, Управление региональной сети малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Елена Шенрок и начальник Управления дистанционных продаж Департамента малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Олег Глушаков.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 103, ВК «Ленэкспо», 4 павильон, конференц-зал №1, 2-й этаж.

СПРАВКА

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам БЕСПЛАТНО получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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