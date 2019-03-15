На старте дешевле: в каких новостройках Петербурга искать выгодные цены в марте

2019 год может стать переломным для рынка недвижимости. Аналитики прогнозируют, что с вводом эскроу-счетов (на них «замораживаются» деньги дольщика до момента, пока дом не построят) новых домов в продажу будет выходить все меньше. Многие застройщики просто перестанут продавать квартиры на ранних стадиях готовности.

Что это значит для нас, покупателей? Как минимум то, что желающим купить квартиру подешевле (а таких большинство) станет гораздо сложнее это сделать. Потому что самые низкие цены на недвижимость бывают только на этапе котлована. Безусловно, крупные компании со временем адаптируются к новым правилам игры и продолжат строить новые дома, но делать это будут не так активно, как раньше. А значит выбор будет гораздо меньше.

Так что, если вы подумывали купить новую квартиру, не тяните. У вас есть чуть меньше полугода, чтобы сделать это без лишних расходов. Благо, выбор новостроек, в том числе и на старте продаж, сегодня в Петербурге неплохой. В феврале, например, в Северной столице купить квартиру на этапе котлована можно было в 13 жилых комплексах. А уже в начале марта стало известно о старте продаж еще десяти домов! В основном это новые очереди уже строящихся проектов, а значит, покупатели уж точно не получат «кота в мешке» - можно в любое время съездить и посмотреть на уже сданные корпуса, пообщаться с их жителями, оценить окружающую обстановку.

Ну а чтобы вам было легче выбирать, мы изучили свежие предложения на рынке новостроек и составили рейтинг наиболее доступных и комфортных вариантов. Продажи в одних комплексах уже начались, в других вот-вот стартуют, так что следите за новостями.

Первый этап жилого комплекса «Новая Охта» уже построен и заселен.

ЖК «Новая Охта»

Где: Красногвардейский район

О проекте:

Масштабный проект комфорт-класса «Новая Охта» строится между рекой Охтой и Муринской дорогой. Кстати, в свое время именно благодаря этому комплексу – и его «соседям» - Красногвардейский район получил мощный толчок к развитию. Первый этап комплекса уже построен и заселен, сейчас он вовсю обживается. Вместе с новоселами в новом комплексе появились магазины, аптеки, салоны красоты, пекарни, отделения банков - другими словами, все то, без чего современный человек не мыслит комфортной жизни. Сейчас стройка переместилась ближе к реке Охте, берег которой будет благоустроен для прогулок и отдыха.

К плюсам проекта можно отнести то, что расположен он очень удачно. Два выезда на КАД и выезды с Муринской дороги открывают быстрый путь на Пискаревский, Гражданский и Суздальский проспекты, а также улицу Руставели. К слову, автомобильные пробки по дороге к Девяткино и Мурино начинаются уже за «Новой Охтой». Нет своей машины? 10-15 минут на общественном транспорте или маршрутке - и вы у станций метро «Гражданский проспект» и «Академическая».

Уже в продаже:

- дом 14 на 168 квартир площадью от 29 до 78 квадратных метров. Выбрать можно из однокомнатных квартир классических планировок, двух-, трех-, четырехкомнатных евроформата, а также студий.

Стоимость: от 78 500 рублей за квадратный метр.*

Плановый срок ввода дома в эксплуатацию: сентябрь 2019 года.

- дом 19 на 429 квартир площадью от 34 до 82 кв. м. Выбрать можно из одно-, двухкомнатных квартир классических планировок, а также евродвухкомнатных и евротрехкомнатных вариантов.

Стоимость: от 75 500 рублей за квадратный метр.*

Плановый срок ввода дома в эксплуатацию: четвертый квартал 2019 года.

В «Ручьях» - дома «уютной» высоты и благоустроенные дворы.

ЖК «Ручьи»

Где: Красногвардейский район,

О проекте: «Фишка» этого проекта – «уютная» высота домов (не более 13 этажей) и небольшое количество квартир на этажах. Неподалеку находится Пискаревский парк - отличный вариант для любителей свежего воздуха и здорового образа жизни. Здесь каждый найдет что-то для себя - благоустроенные дворы без машин, прогулочные аллеи и дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Если у вас есть дети, имейте в виду, что для маленьких жителей в «Ручьях» построят школу и детский сад. Но если хочется ездить в любимую школу или развивающий центр - не проблема: комплекс удобно расположен внутри кольцевой, поэтому выехать в другие районы Петербурга довольно легко. Кстати, если не хотите быть привязаны автомобильным маршрутам, можете поступить проще: за 10 минут вы точно дойдете до железнодорожной станции «Ручьи», а оттуда на электричке безо всяких пробок - прямо в центр Петербурга. Те, кто предпочитает общественный транспорт, до метро «Академическая» доедут за 5-10 минут.

Уже в продаже:

Дом 10 на 72 квартиры площадью от 29 до 68 кв. м. Выбрать можно из однокомнатных и трехкомнатных квартир классического формата.

Стоимость: от 80 500 рублей за квадратный метр.*

Плановый срок сдачи дома: третий квартал 2021 года.

Новоселов «Цивилизации» ждет отличный вид из окон.

ЖК «Цивилизация»

Где: Невский район

О проекте: Масштабный проект на Октябрьской набережной практически граничит с историческим центром Петербурга — до ансамбля Александро-Невской Лавры на машине ехать минут десять. Недалеко и Невский проспект - всего 7 километров. Жилые дома расположатся вдоль береговой линии Невы. С одной стороны, это обеспечит новоселам отличный вид из окон, а с другой - преобразит некогда промышленную набережную. Кстати, выйти на нее можно будет из любой части комплекса.

Помимо жилья, на «территории будущего» построят 2 школы, 4 детских сада и детский центр, объединяющий начальную школу и детский сад, а также многоярусные паркинги. Первые этажи жилых корпусов займут магазины, аптеки и прочие полезные заведения. По сути, «Цивилизация» станет мини-городом, удобным для жизни как деловых людей, так и семейных покупателей. И те, и другие получат то, что ценят больше всего: близость к центру города и возможность легко выбраться на природу.

Уже в продаже:

Дом 13 на 227 квартиры площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата.

Стоимость: от 99 000 рублей за квадратный метр.*

Плановый срок сдачи дома: третий квартал 2021 года.

Совсем рядом с ЖК – выезд на ЗСД и кольцевую.

ЖК «Шуваловский»

Где: Приморский район

О проекте: Тот, кто выберет квартиру в этом жилом комплексе, получит уникальное сочетание городского комфорта и жизни за городом (совсем рядом выезд на ЗСД и кольцевую с Парашютной улицы). Комфорта добавит и близкое соседство с крупными сетевыми супермаркетами, строительными магазинами, развлекательными центрами, школами и поликлиниками: в округе их полным-полно. И, конечно, близость подземки – до «Комендантского проспекта» отсюда можно доехать всего за 10 минут. В то же время жилые дома расположены в нескольких шагах от Шуваловского карьера, чуть поодаль Юнтоловская дача и Новоорловский лесопарк. На территории комплекса построят несколько садиков и школу.

Уже в продаже:

Дом 24 на 464 квартиры площадью от 36 до 115 кв. м. Выбрать можно из одно- и двухкомнатных квартир классических планировок, а также уникальных четырех- и пятикомнатных вариантов евроформата.

Стоимость: от 89 000 рублей за квадратный метр.*

Плановый срок сдачи дома: третий квартал 2020 года.

*Цена действительна на 14.03.2019 года.