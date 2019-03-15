2019-03-15T15:22:28+03:00
Общество

Бабочка, бременские музыканты и «Авто Премиум»

Cемьи из социального клуба «Бабочка» 17 марта отправятся в театр «Мастерская» Григория Козлова и посмотрят популярный спектакль
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«Авто Премиум» организует театральный выходной для социального клуба «Бабочка».«Авто Премиум» организует театральный выходной для социального клуба «Бабочка».
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Группа официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» продолжает добрую традицию и организует весенний театральный выходной для семей социального клуба «Бабочка», воспитывающих особенных ребят.

Ребятам и их родителям посчастливится увидеть «Бременских музыкантов» в постановке одного из интереснейших театров Санкт- Петербурга - «Мастерская» режиссера Григория Козлова. Сегодня это театр №1 по рейтингу TripAdvisor среди театров Северной столицы. Необыкновенные постановки, авторские декорации и великолепная игра актеров успели прославить этот молодой театр по всей России.

«Бременские музыканты» в исполнении труппы театра «Мастерская» - настоящее музыкальное приключение для детей и взрослых. Постановка по мотивам сказки братьев Гримм и культового мультфильма - это яркий рассказ о любви, дружбе и искусстве. В любой сказке скрыты важные истины, и «Бременские музыканты» рассказывают о том, что вместе мы сможем победить самое яростное зло и преодолеть все жизненные препятствия.

Спектакль интерактивный, и зрители смогут принять непосредственное участие в происходящем и помочь героям найти свое счастье.

«Авто Премиум» организует для ребят яркую фотозону в фойе и разместит у входа в театр экспозицию SKODA RAPID Monte Carlo. Для семей клуба «Бабочка» и всех гостей в этот день будет проходить запись на тест-драйв в любой из дилерских центров группы. Так что выходной будет не только театральным, но и автомобильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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