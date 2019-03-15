Пушистые кандидаты: В Сосновом Бору выбирают котомэра

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области в полном разгаре предвыборная кампания. 33 пушистых кандидата претендуют на пост градоначальника, демонстрируя свои серьезные морды, полосатые хвосты и мягкие лапки, а кто-то даже показывает коготки. Выборы котомэра проходят по всем правилам: выдвижение кандидатов, праймериз, предвыборная программа, агитация, голосование. Период проведения выборов с 1 марта по 1 апреля 2019 года.

- Хвостаты кандидат обязательно должен быть жителем Соснового Бора, указать свое имя, возраст, семейное положение и род занятий, - говорится в правилах организаторов выборов.

В пятницу, 15 марта, состоится важная часть – праймериз, на котором выдвинут девять достойнейших кандидатов на пост котомэра. На данный момент за должность борются 33 достойнейших котов и кошек. В основном в своих предвыборных кампаниях хвостатые политики обещают следить за городом и активно работать на его благо. Есть и такие, которые четко ставят перед собой важные цели.

Кандидаты в котомэры

Коту Василию два года. Сейчас это домашний, упитанный рыжий кот, но так было не всегда. Еще год назад он жил на улице и боролся с голодом и холодом. Положа лапу на сердце, он обещает честно служить на благо города.

Василий когда-то жил на улице и теперь хочет помогать бездомным котамФото: СОЦСЕТИ

Максу с пушистыми лапками три года. Он заявляет, что обожает спать, проверять занятость своих домочадцев, гонять проволочку по квартире. Главная его цель – превратить Сосновый Бор в мурчащее, теплое, игровое гнездышко.

Макс мечтает превратить город в мурчащее, теплое шерстяное, игровое гнездышкоФото: СОЦСЕТИ

Есть и кандидаты, глядя на морду которых, нельзя сомневаться в их серьезности. Кот Абсалом работает в питомнике кошек «Мейн-Кун» и хорошо знает о наболевшей проблеме бездомных животных. Именно поэтому он баллотируется в котомэры, чтобы помочь городу и бороться с этой проблемой.

Кот Абсалом хочет стать мэром, чтобы помогать городуФото: СОЦСЕТИ

Все кандидаты очень сильные и достойные. Но градоначальником станет кто-то один. С 15 марта по 30 марта в группе «ВКонтакте» «Мой Сосновый Бор» будет период предвыборной агитации. Предвыборные речи, программы, агитационные плакаты - все тоже самое, что и на настоящих выборах. А 1 апреля состоится главное событие – горожане изберут котомэра.

Надо отметить, что это не только шуточные выборы, но и помощь приюту, так как все кандидаты делают взносы и своей активностью привлекают внимание людей к проблеме животных, у которых нет заботливых хозяев.

Будем надеяться, что сосновоборцы выберут самого лучшего кота, который сможет создать такую же теплую, душевную и пушистую атмосферу в городе, как и кошачьи объятия.