Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

ОГУРЕЦ ДЕТКИ КОНФЕТКИ F1 Раннеспелый, партенокарпический, консервный гибрид. Период от всходов до начала плодоношения 43-53 дня. Зеленец короткий 6-8 см, цилиндрический, темно-зеленый, мелкобугорчатый, генетически без горечи и пустот. Масса зеленца 60-65 г. Зеленцы выровненные, дружно формируют ранний урожай, имеют сильный огуречный аромат, долго остаются хрустящими и сочными. Используют в свежем виде, для маринования и засолки.

Огурцы «Детки-Конфетки». Фото: собственность компании.

Ценность гибрида: формирует несколько плодов в узлах, плоды не деформируются и не желтеют, долго остаются нежными и хрустящими как в свежем виде, так и в консервированном. Обладает устойчивостью к самым вредоносным болезням огурца.

ОГУРЕЦ КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА F1 Новый, ранний, партенокарпический гибрид. От всходов до плодоношения 50-55 дней. Ветвление среднее. Завязь групповая, в одном узле одновременно могут завязаться 2-3 плода. Зеленец овальный, цилиндрический, изумрудной окраски, массой 90-100 г, длиной 8-9 см. Вкусовые качества отличные. Предназначен для выращивания в зимних теплицах, под пленкой, в открытом грунте. Идеален для возделывания в комнатной культуре и на балконе. Используют для потребления в свежем виде, консервирования и засола.

Огурцы «Крошечка-Хаврошечка». Фото: собственность компании.

Ценность сорта: отличается повышенной устойчивостью к недостатку света и рекомендован для северных регионов, мало-облиственный, не требует значительных трудозатрат по уходу. Красивый внешний вид, отличные вкусовые качества.

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