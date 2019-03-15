2019-03-15T16:19:09+03:00
Дом. Семья

Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Пакетированные семена огурцов «ДЕТКИ КОНФЕТКИ» и «ОГУРЕЦ КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА»
Поделиться:
«ДЕТКИ КОНФЕТКИ» F1 и «ОГУРЕЦ КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» F1. Фото: собственность компании.«ДЕТКИ КОНФЕТКИ» F1 и «ОГУРЕЦ КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» F1. Фото: собственность компании.
Изменить размер текста:

ОГУРЕЦ ДЕТКИ КОНФЕТКИ F1 Раннеспелый, партенокарпический, консервный гибрид. Период от всходов до начала плодоношения 43-53 дня. Зеленец короткий 6-8 см, цилиндрический, темно-зеленый, мелкобугорчатый, генетически без горечи и пустот. Масса зеленца 60-65 г. Зеленцы выровненные, дружно формируют ранний урожай, имеют сильный огуречный аромат, долго остаются хрустящими и сочными. Используют в свежем виде, для маринования и засолки.

Огурцы «Детки-Конфетки». Фото: собственность компании.

Огурцы «Детки-Конфетки». Фото: собственность компании.

Ценность гибрида: формирует несколько плодов в узлах, плоды не деформируются и не желтеют, долго остаются нежными и хрустящими как в свежем виде, так и в консервированном. Обладает устойчивостью к самым вредоносным болезням огурца.

ОГУРЕЦ КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА F1 Новый, ранний, партенокарпический гибрид. От всходов до плодоношения 50-55 дней. Ветвление среднее. Завязь групповая, в одном узле одновременно могут завязаться 2-3 плода. Зеленец овальный, цилиндрический, изумрудной окраски, массой 90-100 г, длиной 8-9 см. Вкусовые качества отличные. Предназначен для выращивания в зимних теплицах, под пленкой, в открытом грунте. Идеален для возделывания в комнатной культуре и на балконе. Используют для потребления в свежем виде, консервирования и засола.

Огурцы «Крошечка-Хаврошечка». Фото: собственность компании.

Огурцы «Крошечка-Хаврошечка». Фото: собственность компании.

Ценность сорта: отличается повышенной устойчивостью к недостатку света и рекомендован для северных регионов, мало-облиственный, не требует значительных трудозатрат по уходу. Красивый внешний вид, отличные вкусовые качества.

Отдел продаж (г. Москва): +7(495) 401-96-10, +7(499) 165-30-80 www.elitagro.ru

Официальный представитель в Санкт-Петербурге ИП Вознесенская М. А. (Русский Огород)

Адрес: Санкт-Петербург, Московское шоссе, 42, корп. 2 тел. 8-921-640-10-39

*Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Старые деревья в саду: как возродить плодовые деревья
Плодовые деревья и ягодные кустарники не вечные. Они, как и люди, старятся. И с годами урожай все меньше и меньше. Но им можно вернуть молодость, если правильно обрезать. А у каждой культуры свои особенности
Выращивание рассады из семян в домашних условиях
Перед выращиванием рассады из семян в домашних условиях возникает масса вопросов: что нужно купить, какие культуры выращивают через рассаду, когда их сеять, в какую землю и т. д. и т. п. Что же, давайте составим список всего необходимого и план действий
Что сажать в феврале на рассаду: Овощи, которым нужно много времени для хорошего урожая
Опытные дачники открывают посевную в феврале - в это время на рассаду высевают семена баклажанов и поздних перцев. Но не только их нужно посеять в последний месяц зимы - есть еще несколько культур, которым надо много времени, чтобы дать полноценный урожай
Новости 24
Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали зимой от снега и льда
Мигранта, мечтавшего устроить теракт в Петербурге, отправили за решетку на 15 лет
Петербург присоединится ко Всемирному дню здоровья полости рта
Госжилинспекция Петербурга назвала причину обрушения пола в супермаркете Spar
Выпуск «Единой карты петербуржца» начнется 1 мая
Берега реки Глухарки в Приморском районе приведут в благоустроенный вид
Продолжение проспекта Маршала Блюхера построят к 2020 году
Петербуржец взял в заложники 12-летнюю девочку, чтобы отомстить ее матери
Петербуржцы смогут ходить в магазины и рестораны с собаками
У петербуржца угнали «Кадилак» за пять миллионов рублей
Лабрадор нашел тайник с марихуаной в машине ехавшей из Петербурга в Финляндию
Пьяный петербуржец, который устроил дебош на рейсе «Сочи-Москва», предстанет перед судом
СКК «Петербургский» может избежать сноса
Гендиректор компании, связанной со строительством «Крестов 2», признан виновным в даче взятки
Рухнувшая стена задавила мигранта на Кронштадтском морском заводе
После аварии с маршруткой под Пушкином, 17-летняя девушка оказалась в больнице