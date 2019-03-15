Главный врач: Евгения Николаевна Зиновьева, терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент.

- С 14 лет решила стать врачом, так как считала и считаю эту профессию самой гуманной и светлой, уверена, что в этом мое предназначение. И ни разу не пожалела о своем выборе, - признается доктор.

О КЛИНИКЕ

Клиника ЭКСПЕРТ была создана в 2009 году. Сегодня она специализируется на медицинской помощи в области гастроэнтерологии, гепатологии, терапии, стоматологии, эндокринологии, неврологии, ревматологии, урологии, гинекологии, хирургии, дерматологии, кардиологии, психотерапии. За качественным лечением сюда приезжают пациенты со всей России, а также из стран СНГ и Европы. Ежегодно к специалистам клиники обращаются порядка 8,5 тысяч человек.

Соответствовать высоким стандартам качества медицинской помощи команде клиники помогает современное диагностическое оборудование. Здесь можно пройти ультразвуковое обследование, лабораторную диагностику, сделать эндоскопию.

- Мы помогаем пациентам сохранять здоровье, управлять им и быть уверенными, что оно не подведет в важный момент жизни! Мы говорим с пациентами на понятном языке, - говорят специалисты Клиники ЭКСПЕРТ. - Наш метод – комплексный подход в лечении, когда обследованием и лечением занимается одна команда врачей.

Терапевтическое и диагностическое направления клиники включают методики и программы обследования и лечения, часть которых не имеют аналогов в Санкт-Петербурге. Чтобы активнее и эффективнее применять их на практике на базе Клиники ЭКСПЕРТ был создан гастро-гепатоцентр, где лечат, как с гордостью говорят сами врачи, все заболевания печени - в том числе редкие.

Здоровое пищеварение начинается со здоровых зубов.Фото: Александр ГЛУЗ

В Клинике ЭКСПЕРТ также работает стоматологический центр, специалисты которого всегда придерживаются европейских стандартов качества, используют инновационное оборудование и импортные материалы высшего качества.

КОМАНДА

В Клинике ЭКСПЕРТ пациентов принимают более сорока врачей. 14 из них - кандидаты или доктора медицинских наук, и семь - соискатели на получение ученой степени. Каждый врач перед началом работы проходит серьезный отбор для подтверждения соответствия уровню врача-эксперта.

- Наши гастроэнтерологи и гепатологи занимают почетные места в рейтинге лучших в своей специализации: Зиновьева Евгения Николаевна, Марченко Наталья Валерьевна, Прашнова Мария Константиновна входят в первую пятерку тех, к кому обратились бы другие врачи за помощью (рейтинг портала Город 812, 2016 год) и Харитонов Андрей Геннадьевич признан одним из лучших по результатам народного голосования (портал НаПоправку, 2016 год), - с гордостью говорят в клинике.

На базе клиники действует «Медицинский Экспертный Клуб», где врачи делятся опытом и клиническими случаями с коллегами из других медицинских учреждений.

И пациенты, и коллеги-врачи высоко оценили работу клиники.Фото: Александр ГЛУЗ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В прошлом году Клиника ЭКСПЕРТ и ее врачи получили две значимые награды. Причем одну – от профессионального сообщества врачей: клиника вошла в 5 лучших клиник по гастроэнтерологии в Санкт-Петербурге, а врач гастроэнтеролог Прашнова Мария Константиновна стала лауреатом в номинации «Спасибо, доктор!». Вторая награда – первое место в номинации «Здоровье пищеварительной системы» от «Комсомольской правды» - и здесь, в проекте «Клиника года», все решало народное голосование.

- Уже больше двух лет продолжаем развивать направление осознанного управления здоровьем, ведь лучше предупредить пожар, а не тушить его, - говорят специалисты Клиники ЭКСПЕРТ. - Поддерживаем пациентов в их стремлении к профилактике, регулярном прохождении клинических минимумов вместо лечения запущенных заболеваний.

Ну а если медицинская помощь человеку все же необходима, то специалисты клиники делают все, чтобы процесс лечения проходил не только максимально эффективно, но и комфортно. С первого визита о больном заботится личный врач-куратор, контролирует все назначения и результаты обследований. Первичная консультация длится час, а если требуется врачебный консилиум - дольше.

- Мы несем ответственность за диагнозы, которые ставим. Назначаем только необходимое обследование и лечение в соответствии с мировыми и российскими стандартами.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Пионерская улица, 63.

Телефон: 8 (812) 426-35-35.

Сайты: expert-clinica.ru, expert-gepatolog.ru

Соцсети: vk.com/policlinicexpert, facebook.com/poliklinika.expert, instagram.com/expert.clinica.