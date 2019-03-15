Проверка слуха: Портал «Наш Санкт-Петербург» отменил анонимки

Региональные СМИ со ссылкой на городскую администрацию опубликовали новость, что власти намерены реформировать портал «Наш Санкт-Петербург». А конкретно говорилось о том, что скоро жалобы на сайте смогут оставлять только те, кто предварительно зарегистрировался на Госуслугах. Так что теперь никаких анонимок. А еще теперь принимают не более десяти жалоб в сутки от одного пользователя.

Новость не провисела в свободном доступе и полутора дней: вскоре ее удалили практически отовсюду, включая и сайт администрации. Тем не менее в соцсетях началась шумиха. Мнения разделились. Одни нашли в грядущих переменах больше плюсов, чем минусов. По их словам, отсутствие анонимности сбавит пыл некоторых «деятелей», которые требуют от городских властей закрашивать художественные граффити. Другие припомнили, как в Москве несколько лет назад произошла целая серия нападений на активистов подобного портала, выполняющего такие же функции в столице.

Однако тревога оказалась ложной. Как сообщили «КП» в администрации одного из районов Санкт-Петербурга, информация на сайте была размещена по ошибке и на самом деле менять порядок работы портала власти не планируют.

Между тем, по словам городских активистов, работа портала действительно требует изменений.

- Сейчас главная проблема - жалобы, которые оставляют пользователи, не имеют статуса официальных обращений, - рассказывает координатор общественного движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев. - По сути, это просто сигналы о том, что где-то происходит беда и нужно срочно принимать меры. При этом никаких законов, которые регламентировали бы общение пользователей и городских служб, не существует. То есть, если чиновники в ответ на обращение прислали отписку или некачественно сделали работу, искать правды не у кого.