2019-03-15T22:22:04+03:00
Спорт

СКА «разобрал» «Локомотив» за 6 минут

Армейцы разгромили ярославский клуб во втором матче второго раунда Кубка Гагарина и в хорошем настроении отправляются на выездные игры
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
СКА разгромил "Локомотив" во втором матче второго раунда Кубка Гагарина.СКА разгромил "Локомотив" во втором матче второго раунда Кубка Гагарина.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

За СКА в нынешнем розыгрыше пока тянется шлейф скандалов. Вот и первая игра в серии с «Локомотивом» у ярославского клуба вызвала большие вопросы. Точнее, судейство в этой встрече.

Волжане отправили в КХЛ видеозаписи четырех эпизодов, где, по их мнению, арбитры трактовали эпизоды некорректно, в пользу соперника. Правда, исход матча в таких случаях пересмотру не подлежит, максимум наказать могут судей.

В среду стартовое вбрасывание в Ледовом было доверено чемпионке мира среди одиночниц в фигурном катании Елизаветы Туктамышевой, а на этот раз эстафетную палочку от нее переняла еще одна воспитанница Мишина, чемпионка Европы Софья Самодурова.

Вдохновленные юной звездочкой хоккеисты, на льду сразу перешли от фигурного катания к боевым действиям. Жесткие столкновения шли за каждый участок площадки.

На гол армейского форварда Максима Мальцева гости быстро ответили шайбой в теннисном стиле в большинстве от Денисенко. А под конец периода в жестком кулачном поединке сошлись защитник «Локо» Елесин и форвард СКА Наиль Якупов. Победу нокаутом одержал «железнодорожник», но почему-то после перерыва в состоянии грогги оказалась вся его команда.

За шесть минут они пропустили три сильных удара и впору было как в боксе выбрасывать полотенце. Сперва первым на добивании оказался Никита Гусев, а затем петербуржцы дважды реализовали пятиминутное удаление канадца Козуна. Сперва отличился Алексей Бывальцев, а затем забил финн Ярно Коскиранта — 4:1.

«Железнодорожники» сразу после этого сменили вратаря: чех Салак уступил место россиянину Коновалову. Но рокировка на последнем рубеже уже никак не могла изменить положение дел.

Тем более, что в третьем периоде армейцы продолжали «разбирать» «Локомотив». Сперва очередной шедевр исполнил Волшебник — Павел Дацюк. А закончил избиение Виктор Тихонов, сделавший на 55-й минуте счет 6:1.

После такого разгрома психологическое преимущество, без сомнений, перешло к хоккеистам из Северной столицы, и они вполне могут завершить серию в кратчайшие сроки — уже в Ярославле. Следующая игра пройдет в волжском городе в воскресенье, 17-го марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
Почти 12 часов движение по трассе «Скандинавия» было закрыто из-за смертельного ДТП
На проспекте Просвещения буйный пассажир распылил перцовый газ в автобусе
Весна пришла: В Петербурге начали мыть улицы с шампунем
Рыбзавод из Ленобласти создавал угрозу заражения сибирской язвой
Сломавшаяся на переезде у «Старой деревни» маршрутка остановила движение электричек
Из-за технического сбоя «Сапсан», «Невский экспресс» и электрички московского направления опаздывают на час
Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали зимой от снега и льда
Мигранта, мечтавшего устроить теракт в Петербурге, отправили за решетку на 15 лет
Петербург присоединится ко Всемирному дню здоровья полости рта
Госжилинспекция Петербурга назвала причину обрушения пола в супермаркете Spar
Выпуск «Единой карты петербуржца» начнется 1 мая
Берега реки Глухарки в Приморском районе приведут в благоустроенный вид
Продолжение проспекта Маршала Блюхера построят к 2020 году
Петербуржец взял в заложники 12-летнюю девочку, чтобы отомстить ее матери
Петербуржцы смогут ходить в магазины и рестораны с собаками
У петербуржца угнали «Кадилак» за пять миллионов рублей
Лабрадор нашел тайник с марихуаной в машине ехавшей из Петербурга в Финляндию
Пьяный петербуржец, который устроил дебош на рейсе «Сочи-Москва», предстанет перед судом
СКК «Петербургский» может избежать сноса
Гендиректор компании, связанной со строительством «Крестов 2», признан виновным в даче взятки
Рухнувшая стена задавила мигранта на Кронштадтском морском заводе
После аварии с маршруткой под Пушкином, 17-летняя девушка оказалась в больнице