СКА «разобрал» «Локомотив» за 6 минут

За СКА в нынешнем розыгрыше пока тянется шлейф скандалов. Вот и первая игра в серии с «Локомотивом» у ярославского клуба вызвала большие вопросы. Точнее, судейство в этой встрече.

Волжане отправили в КХЛ видеозаписи четырех эпизодов, где, по их мнению, арбитры трактовали эпизоды некорректно, в пользу соперника. Правда, исход матча в таких случаях пересмотру не подлежит, максимум наказать могут судей.

В среду стартовое вбрасывание в Ледовом было доверено чемпионке мира среди одиночниц в фигурном катании Елизаветы Туктамышевой, а на этот раз эстафетную палочку от нее переняла еще одна воспитанница Мишина, чемпионка Европы Софья Самодурова.

Вдохновленные юной звездочкой хоккеисты, на льду сразу перешли от фигурного катания к боевым действиям. Жесткие столкновения шли за каждый участок площадки.

На гол армейского форварда Максима Мальцева гости быстро ответили шайбой в теннисном стиле в большинстве от Денисенко. А под конец периода в жестком кулачном поединке сошлись защитник «Локо» Елесин и форвард СКА Наиль Якупов. Победу нокаутом одержал «железнодорожник», но почему-то после перерыва в состоянии грогги оказалась вся его команда.

За шесть минут они пропустили три сильных удара и впору было как в боксе выбрасывать полотенце. Сперва первым на добивании оказался Никита Гусев, а затем петербуржцы дважды реализовали пятиминутное удаление канадца Козуна. Сперва отличился Алексей Бывальцев, а затем забил финн Ярно Коскиранта — 4:1.

«Железнодорожники» сразу после этого сменили вратаря: чех Салак уступил место россиянину Коновалову. Но рокировка на последнем рубеже уже никак не могла изменить положение дел.

Тем более, что в третьем периоде армейцы продолжали «разбирать» «Локомотив». Сперва очередной шедевр исполнил Волшебник — Павел Дацюк. А закончил избиение Виктор Тихонов, сделавший на 55-й минуте счет 6:1.

После такого разгрома психологическое преимущество, без сомнений, перешло к хоккеистам из Северной столицы, и они вполне могут завершить серию в кратчайшие сроки — уже в Ярославле. Следующая игра пройдет в волжском городе в воскресенье, 17-го марта.