Азиз Алишерович Cулейманов: Клиника «Флеболайф»

По словам Азиза Алишеровича, одно из главных его достижений – это прежде всего правильный выбор профессии.

«Жизнь — удивительная штука. Вчера я даже не подозревал о том, что случится сегодня, а сегодня не могу представить, что будет завтра. То же самое можно сказать и про медицину. Она не стоит на месте. Она движется. И я двигаюсь вместе с ней, осваивая новые современные методы лечения» — поделился доктор Cулейманов.

Он считает, лучшая оценка работы врача — это признание пациентов. Нередко к нему на прием приходят больные со словами: «Вы моя последняя надежда, мне рекомендовали именно Вас!».

«В такие моменты хочется трудиться с ещё большей силой!» — добавил Азиз Алишерович.

Врач ультразвуковой диагностики, лимфолог и специалист по лечению диабетической стопы, диагностирует и лечит варикозное расширение вен, атеросклероз сосудов, посттромбофлебитический синдром, ретикулярный варикоз (сосудистые звездочки), тромбоз вен, флебит, тромбофлебит и хроническую венозную недостаточности. Имеет успешный опыт работы в лечении трофических язв с использованием современных и эффективных методов: VAC терапия и наложения ТСС (total contact cast) при сахарном диабете. Проводит хирургическое лечение варикозно-расширенных вен: флебэктомия, минифлебэктомия. Владеет методикой эндовазальных термальных коагуляций вен (ЭВЛК, РЧО).

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

—Профессию я выбрал так давно, что мне сейчас сложно ответить на вопрос «почему». Но я точно знаю, что мой выбор — это ответственный и обдуманный шаг. Я осознавал, что профессия врача — это очень сложно.

После девятого класса я разговаривал с отцом. Он инженер, настоящий профессионал своего дела. Тогда папа дал понять, что профессия врача — это возможность приносить огромную пользу человечеству. По-настоящему помогать и видеть благодарность в глазах пациентов.

А сосудистую хирургию я выбрал самостоятельно. В больнице, где я проходил практику, самым бесстрашным доктором был сосудистый хирург. Он показал на собственном примере, как надо относиться к профессии, пациентам, коллегам.

—Насколько актуальна флебология для петербуржцев?

—По статистике заболеваниями вен страдают четыре из десяти жителей России. Это официально. А сколько тех, кто приходит в аптеку с просьбой «дать что-нибудь от вен и отеков?» Тех, кто игнорирует симптомы варикоза? Тех, кто, боясь операции, до последнего не обращается к флебологу, рискуя своим здоровьем и даже жизнью? Их десятки, если не сотни тысяч.

Заболевания сосудов — главная причина смертности. Варикозное расширение вен — одно из самых распространенных заболеваний сосудистой системы. Столкнуться с этой проблемой может каждый, независимо от социального статуса, уровня дохода и возраста. Самая главная ошибка, когда люди думают, что варикозная болезнь может пройти сама. Если на нее не реагировать, может возникнуть хроническая венозная недостаточность последней стадии, когда появятся пигментация и язвы.

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора посетить флеболога?

—Консультация специалиста флеболога, сосудистого хирурга необходима при первых признаках венозных патологий. Нарушение системного кровотока нижних конечностей приводит к различным заболеваниям, которые могут развиваться очень быстро.

Конечно же, наиболее эффективным и менее затруднительным лечение будет в том случае, если пациент обратился к врачу в самом начале заболевания, при появлении первых симптомов: тяжести в нижних конечностях, болезненных ощущениях вдоль всей поверхности ног, ночных судорогах, выдающихся венах на нижних конечностях, внезапно появившемся ощущении тепла в мышцах ног, сильной отечности нижних конечностей и прощупывающихся или зрительно различимых узелках на венах.

Кроме того, консультация флеболога необходима не только в случаях, когда вы уже замечаете проблемы с сосудами. Лучше всего обратиться к доктору с целью профилактики.

—Какие открытия в области флебологии вы считаете самыми полезными?

—Есть стандартная сосудистая хирургия, а есть возможность помочь пациенту без разрезов, длительного нахождения в стационаре и долгой реабилитации. Поэтому современная флебология — это отказ от госпитализации и безболезненные процедуры с хорошим эффектом. Ведь в лечении человека важны безболезненность, малая инвазивность, безопасность и надёжность.

На первое место среди открытий я бы поставил использование эндоваскулярных технологий. ЭВЛК (ЭВЛО) – передовая методика по лечению варикозной болезни. Операция осуществляется под ультразвуковым контролем без разрезов.

И, конечно, VAC-терапия — высокоэффективный метод лечения ран популярный во всем мире. Он применяется для более эффективного лечения венозных трофических язв, пролежней, хронических ран, которые невозможно вылечить другими методами.

—Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

—Врач — это не профессия, а образ жизни. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что все профессии в мире — от людей и только три — от богов: судья, педагог и врач. Быть петербургским доктором — это гордость, честь и большая ответственность.

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