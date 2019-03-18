2019-03-18T11:31:47+03:00
Спорт

Открытие нового канала «Зенита» Z+ обернулось скандалом

Фанаты раскритиковали трансляцию за мат и «лаги», а ведущая назвала свое участие в проекте «ошибкой» и отказалась от гонорара
Петр КИБЕР
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"Зенит" неудачно сыграл вничью со "Спартаком", а запуск собственного канала обернулся скандалом."Зенит" неудачно сыграл вничью со "Спартаком", а запуск собственного канала обернулся скандалом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Первый блин комом. Настоящим скандалом обернулось открытие нового канала петербургского «Зенита». Z+, представленный как площадка для трансляций игр и около спортивного обсуждения, в матче петербуржцев с московским «Спартаком» превратился в рассадник нецензурщины и самопиара. Не выдержала даже ведущая канала.

- Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка. Это не близкий мне формат. Ребятам — удачи и чтобы у них когда-нибудь получилось что-то стоящее, - написала Мария Командная в своем «Твиттере».

А за день до этого сама Мария анонсировала четырехчасовой стрим (трансляцию) из Москвы перед игрой.

Впрочем, участие в предматчевом ток-шоу таких далеких от футбола людей как блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и музыкант Сергей Шнуров, возмутило и болельщиков. Вместо разговора об игре они получили обсуждение проблем Петербурга и Москвы, а также нецензурную брань в неограниченном количестве. При этом значка 18+ нигде не было.

- Один сплошной мат. И без предупреждения. Запускать такое шоу на официальном сайте «Зенита» – это полный шок, - написали возмущенные зрители в комментариях.

Также недовольство вызвали и срывы - «лаги» в трансляции.

Официальных комментариев от руководства клуба пока не последовало.

Что касается спортивного результата, то страсти горели и на поле. Арбитр встречи отменил гол Бронислава Ивановича, зато засчитал сомнительный мяч спартаковцев, а также не дал пенальти на Артеме Дзюбе. В итоге встреча завершилась вничью 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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