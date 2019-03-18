Многопрофильная Клиника «Longa Vita»

Главный врач клиники: Консуэло Владиленовна Аширова, врач терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, организатор здравоохранения. С 2001 года занимается управленческой деятельностью.

«До сих пор медицина занималась только болезнями. Медицина XXI века должна заниматься здоровьем», - считает доктор.

О КЛИНИКЕ

Клиника «Longa Vita» открыла свои двери для первых пациентов лишь в феврале 2019 года. Это новый, но очень важный и нужный петербуржцам проект, ведь одно из основных направлений в работе клиники – ранняя диагностика онкологических заболеваний.

Только вдумайтесь: тысячи россиян ежегодно узнают страшный диагноз – «рак». И чаще всего онкологические заболевания настигают жителей мегаполисов и тех регионов, где сильно развита промышленность и работает много заводов и фабрик. А мы как раз живем в таком городе – не только культурной столице, но и промышленном центре нашей страны.

- Поэтому задачу профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний мы считаем очень важной для Петербурга, - говорят специалисты многопрофильной клиники «Longa Vita». - Свою миссию мы видим в том, чтобы способствовать увеличению продолжительности здоровой и активной жизни наших пациентов, сделать медицину максимально понятной для людей, разрушить стереотипные страхи перед посещением врача. И еще мы хотим сформировать у горожан полезную привычку проходить регулярное профилактическое обследование, желание заботиться о себе и о своем здоровье.

Открытие клиники позволило собрать «под одной крышей» целую команду профессионалов. Все специалисты «Longa Vita» имеют опыт работы в ведущих медицинских лечебных и научных учреждениях города Санкт-Петербурга, владеют передовыми методами диагностики и лечения. У большинства врачей есть сертификат по специальности «онкология». Но самое главное - доктора действительно хотят сделать жизнь людей более долгой, здоровой и счастливой.

Еще одна особенность клиники в том, что сравнительно небольшой медицинский центр оснащен высокоточным диагностическим оборудованием только экспертного класса и высокотехнологичным лечебным оборудованием. Это позволяет пациентам получать действительно качественную медицинскую помощь. Партнерские отношения с ведущими онкологическими центрами города обеспечивают этапность и преемственность лечения.

Сотрудники «Longa Vita» в своей работе придерживаются не только медицинских стандартов, но и «Этического кодекса». Фото: архив клиники.

КОМАНДА

Коллектив клиники еще молодой, но уже сплоченный и дружный. Здесь работают врачи с большим клиническим опытом, среди которых 3 кандидата наук, 11 врачей высшей квалификационной категории. Что интересно: каждый сотрудник при приеме на работу знакомится с «Этическим кодексом», которому должен следовать в своей работе.

- «Этический кодекс» организации – это документ, в котором декларируются наши ценности и принципы. Наша основная задача – забота о пациенте, в этом мы видим свою миссию, - объясняют доктора клиники. - В своей каждодневной работе мы делаем все возможное для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни наших пациентов. И прекрасно понимаем, что достигнуть этих целей можно только оказывая качественную медицинскую помощь. Мы постоянно работаем над повышением ее уровня, заботимся о безопасности медицинских услуг, предоставляемых в нашей клинике, строго следим за соблюдением санитарных норм и правил, требований инфекционной безопасности.

В клинике разработана и постоянно совершенствуется система контроля качества. Все сотрудники «Longa Vita» постоянно учатся и повышают профессиональный уровень, расширяют свой общий и профессиональный кругозор для того, чтобы быть полезными своим пациентам. Сейчас один из врачей работает над кандидатской диссертацией и два врача, уже кандидаты медицинских наук, планируют докторскую диссертацию. Кстати, консультантами клиники выступают именитые медики - ведущий онкоколопроктолог страны Илья Леонидович Черниковский и эндоскопист, доцент кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии СПбПМУ Мария Владимировна Антипова.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Своим главным достижением специалисты многопрофильной клиники «Longa Vita» считают само открытие медицинского центра. Ведь для этого была проведена огромная работа!

- Зато сейчас мы готовы неустанно трудиться на благо наших пациентов. Уже за первый месяц работы в клинику обратилось более 100 человек и людям понравилось у нас лечиться и обследоваться - об этом говорят положительные отзывы о врачах и услугах, - с гордостью рассказывают доктора.

И это только начало! Ведь в клинике выполняются все методы УЗ-диагностики на экспертном аппарате Toshiba Aplio 500, в том числе такие достаточно редкие, как эластография - безболезненное не инвазивное обследование, которое позволяет получить достоверную информацию об эластичности тканей. С помощью такого обследования можно провести дифференциальную диагностику между доброкачественным и злокачественным новообразованием уже на этапе ультразвукового обследования и получить результаты, сопоставимые с биопсией. А в ближайшем будущем в клинике планируется проведение скрининга колоректального рака среди населения города.

Также одно из сильнейших направлений, которое отличает многопрофильную клинику «Longa Vita» от большинства других клиник - это эндоскопия. Кроме высококлассного оборудования последнего поколения, гордость клиники - высокопрофессиональные эндоскописты, имеющие большой опыт работы в области онкологии желудочно-кишечного тракта.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, 31.

Телефон: 8 (812) 339- 62-62.

Сайт: www.longavitas.ru