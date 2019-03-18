2019-03-20T17:56:56+03:00
Досуг

Организаторы Stereoleto 2019 объявили третью волну артистов

Сцена IONOTEKA представляет: большой шоукейс молодых независимых групп лейбла IONOFF MUSIC
Степан СТЕПАНОВ
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Фестиваль Tinkoff STEREOLETO 2019 состоится 6 и 7 июля в Севкабеле.Фестиваль Tinkoff STEREOLETO 2019 состоится 6 и 7 июля в Севкабеле.
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6 и 7 июля на Tinkofff Stereoleto 2019 пройдет в хорошем смысле дикая тусовка под кураторством Александра Ionoff - первого продюсера Гречки.

Интересные и многообещающие имена современного андеграунда будут собраны на IONOTEKA stage - редкий шанс услышать будущих звезд до того, как они начали собирать стадионы. Среди коллективов IONOTEKA stage - Ритуальные услуги, Бенгальские подонки, Несогласие, Универсамчик, Акульи слёзы и многие другие.

Куратор сцены - продюсер Александр Ionoff, создатель клуба «Ионотека», директор музыкального лейбла IONOFF MUSIC. В прошлом году Александр выпустил звездный альбом певицы Гречки и сделал это имя узнаваемым в каждом российском доме.

- Создание подобной «андеграундной» сцены в рамках Tinkoff Stereoleto 2019 - это настоящий переворот в формате крупных фестивалей, где обычно выступают только популярные раскрученные исполнители. В прошлом году на Stereoleto выступила певица Гречка, а в этом году мы собрали больше двадцати молодых коллективов – это совершенно дикая тусовка, где самые безбашенные ребята готовы поразить слушателя своим нестандартным подходом к творчеству, - отметил куратор сцены Александр Ionoff.

Всего в рамках IONOTEKA stage на Tinkoff Stereoleto 2019 выступит 24 коллектива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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