2019-03-18T15:31:28+03:00
Общество

Компания Essity представила годовой отчет за 2018 год

Также в прошлом году Essity вошла в индекс устойчивости Доу-Джонса и была названа лидером отрасли в сегменте потребительских товаров
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Компания Essity представила годовой отчет за 2018 год.Компания Essity представила годовой отчет за 2018 год.
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Международный производитель товаров для гигиены и здоровья компания Essity опубликовала годовой отчет и отчет в области бережного отношения к окружающей среде за 2018 год.

За прошедший год компания Essity проделала большую работу и, как отмечает президент и исполнительный директор Essity Магнус Грот, благодаря внедренным инновациям удалось укрепить на рынке свои бренды. В частности был усовершенствован ассортимент выпускаемой продукции, рационально повышены цены и усилены меры по повышению эффективности. Были произведены качественные изменения во всех сферах бизнеса, позволяющие увеличить доход и распределить его на работу с поставщиками сырья и энергии, приносящими наименьший вред для окружающей среды, - добавил Грот. - Наша работа по формированию устойчивого общества и циклической экономики была вознаграждена – в 2018 году компания Essity вошла в индекс устойчивости Доу-Джонса и была названа лидером отрасли в сегменте потребительских товаров. Этот год был непростым, но благодаря нашей клиентоориентированности, лояльности и усердной работе мы заложили фундамент для построения успешного будущего.

Отчет компании за 2018 год доступен по ссылке.

СПРАВКА

О компании Essity

Компания Essity является одним из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья. Работа компании строится на принципах бережного отношения к окружающей среде. Продажи осуществляются в 150 странах под ведущими мировыми брендами TENA и Tork, а также под такими известными торговыми марками , как JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. Продажи в 2018 году достигли 11,6 млрд. евро. Головной офис компании находится в Стокгольме, в Швеции.

В России компания начала работу в 1994 году. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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