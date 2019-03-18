2019-03-18T16:31:48+03:00
Общество

Паводок 2019: Уровень рек в Петербурге и области может подняться на 10-60 см выше нормы

Специалисты рассказали про паводок 2019 и дали прогнозы, в каких районах нужно ожидать серьезного наводнения
Сергей ВОЛЧКОВ
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Серьезного половодья весной 2019 года в Петербурге и области не прогнозируется.Серьезного половодья весной 2019 года в Петербурге и области не прогнозируется.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Петербург и Ленинградскую область, кажется, окончательно пришла весна. По словам специалистов Гидрометцентра, сильных морозов больше не предвидится, а, значит, самое время задуматься о паводке.

- Сейчас мы ожидаем интенсивное вскрытие рек на западе Ленинградской области, - рассказала «КП» - Петербург» начальник отдела гидрологических и морских прогнозов Марина Богдан. – Например, наша самая длинная река - Луга - участками уже освободилась от ледяного покрова. Уменьшается количество льда на Ладожском озере, а также на востоке Финского залива.

Опасность затопления создает и таяние снега – его, по словам Марины Богдан, этой зимой выпало больше, чем за последние пять лет.

- По предварительным прогнозам, к середине весны уровень рек в Петербурге и области поднимется на 10-60 сантиметров выше нормы, - отмечает наш собеседник. – Но паниковать не стоит – на подавляющем большинстве населенных пунктов это никак не отразится. Исключение составляют города Тосно, Тихвин и Любань, прямо по территории которых проходят реки Тихвинка, Тосна и Тигода, соответственно. В этих городах очень много домов стоит прямо у воды, так что затопления там дело нередкое даже в обычные годы. А этой весной при условии обильных дождей или снега стоит ждать настоящего наводнения. Особенно в период пика – он должен прийтись на конец марта – первую-вторую декаду апреля – и на спаде половодья.

А вот в самом Петербурге все будет относительно тихо – улицы города успели вовремя очистить от снежных завалов, так что уровень воды в Неве и притоках поднимется незначительно. То же самое касается и «загородных» районов – по прогнозам МЧС, подтопление, если даже и случится, затронет всего два района из восемнадцати.

- Исходя из опыта прошлых лет, опасения у нас вызывают Курортный и Колпинский районы, - сообщает заместитель начальника пресс-службы ведомства Анна Изам. – Конкретно – окраинные территории, где есть частные дома, дачные и садоводческие участки.

По словам нашего собеседника, подтопление окраин случается регулярно. В Колпино с таянием снегов традиционно разливается Нева, на левом берегу которой расположен частный сектор поселков Металлострой и Саперный. В курортном районе под угрозой могут оказаться прибрежные участки Сестрорецка, Зеленогорска, Репино и других городков и поселков вдоль Финского залива и реки Сестра.

- Но серьезной угрозы половодье в этих районах не несет, - констатирует Анна Изам. – Как правило, вода затапливает только придомовые участки, а до самих домов не доходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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