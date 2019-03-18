Школьные каникулы 2019 в Петербурге: Шоу «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» от Ильи Авербуха

31 марта в СК «Юбилейный» олимпийский чемпион Алексей Ягудин со свойственной ему энергичностью снова будет пылесосить публику. А чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов превратятся в Малыша и Фрекен Бок.

В последний день школьных каникул СПбГБУК «Детский ледовый театр» представит ледовое шоу для всей семьи «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в постановке Ильи Авербуха. Это не только невероятно смешное и веселое представление по мотивам "Малыша и Карлсона" Астрид Линдгрен, но и принципиально новаторская постановка в визуальном плане. Сам лед арены превращается в огромный экран, на который проецируются объемный мэппинг, созданный профессиональной командой художников аниматоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/697849" frameborder="0"></iframe> «Детский ледовый театр» представит ледовое шоу для всей семьи «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Карлсон, в исполнении олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, летает над крышами Стокгольма на специальном акробатическом оборудовании. Арена превращается то в детскую, где движутся анимированные паровозики и машинки, то в хоккейную площадку, то в ночное небо, в котором кружатся привидения. В постановке задействованы более 30-ти человек, включая и маленьких спортсменов из детских школ фигурного катания. Непосредственными участниками действа становятся и зрители - например, публику в буквальном смысле пылесосит домомучительница.

В роли мамы Малыша выступит олимпийская чемпионка и художественный руководитель Детского ледового театра, Елена Бережная. В роли Фрекен Бок в - чемпион мира по парному катанию Алексей Тихонов. В роли Малыша - его верный партнер на льду и в жизни Мария Петрова. Их «коронный номер» - вращение с большой амплитудой - одно из украшений ледового шоу. В постановке «Карлсона» чемпионы мира оба пробуют себя в роли травести - что, надо сказать, вполне в традициях детского театра.

Мария Петрова, чемпионка мира по парному катанию: «Было очень смешно, когда мы переодевались для первой фотосессии. Леша надел наряд Фрекен Бок, парик, платье, подкрасил оранжевой помадой губы - и люди очень активно реагировали на этот образ!»

В роли Фрекен Бок Алексей Тихонов демонстрирует не только артистизм, но и виртуозное мастерство поддержки и недюжинную физическую силу – он лихо крутит над головой на вытянутых руках сразу двух партнеров. В постановке есть и пронзительные лирические моменты. Зал заставляет замереть танец звезд, когда в темноте видны только лампочки, закрепленные на костюмах фигуристов, а затем «звездочки» на лонжах взмывают вверх.

В последний день школьных каникул, 31 марта чемпионы по фигурному катанию ждут всех в 13.30 в СК «Юбилейный»!

Билеты от 800 до 3000 руб.