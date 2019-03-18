В Петропавловской крепости раскопали уникальный деревянный вал

Казалось бы, Петропавловская крепость – место, с которого начался Петербург, – сегодня изучена вдоль и поперек. Но исторические стены приготовляли для археологов новые открытия.

В Меншиковом бастионе специалисты нашли старинный деревянный вал, который был сооружен раньше кирпичной крепости. И, скорее всего, именно с этой постройки и началась история города.

– В ходе работ в толще грунтовой засыпки выстроенного в кирпиче бастиона были обнаружены фрагменты дерево-земляной крепости 1703 года, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.

Сейчас на месте находки трудятся специалисты Института истории материальной культуры РАН. После того как фрагменты вала тщательно изучат, в Петропавловке поставят вопрос об их дальнейшей судьбе. И подумают над тем, как можно законсервировать уникальное сооружение.

– Строительство каменной Петропавловской крепости началось с Меншикова бастиона в 1706 году, а первый камень в основание новой крепости заложил Петр I, – добавили в пресс-службе Музея. – Судя по сохранившимся картам и планам XVIII века кирпичный бастион повторял по своим очертаниям существовавший до него на этом месте дерево-земляной, который согласно документам был разобран.

Но, судя по всему, не весь. Именно его фрагменты и сохранились до наших дней.

КСТАТИ

Сейчас в Меншиковом бастионе проводят противоаварийные работы. Это было необходимо из-за того, что кирпичная кладка стен постоянно намокала, а состояние фасадов ухудшалось. Теперь бастион ждет гидроизоляция. По плану ее должны завершить в сентябре 2019 года. Как рассказали в Музее, все работы в бастионе сопровождают археологи.