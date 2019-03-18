Санкт-Петербург, встречай Большой концерт шоу «Импровизация»!

Ни одной заготовленной шутки, никаких отрепетированных диалогов, никакого плана действий - шоу творится здесь и сейчас. В реальном времени артисты импровизируют на темы, предложенные ведущим и зрителями. Ведущий определяет ситуации и правила игры, назначает роли и говорит «Мотор!». Все, что происходит дальше, придумывается прямо по ходу действия.

Артисты имеют в голове миллион вариантов, и в каждую секунду история может повернуть в новом направлении. Особенно интересно, когда в импровизационной игре в том или ином амплуа участвуют зрители. 31 марта мы станем единственными свидетелями, а где-то и режиссерами шоу.