2019-03-20T17:58:50+03:00
Досуг

Санкт-Петербург, встречай Большой концерт шоу «Импровизация»!

31 марта на сцену ДК им Ленсовета выйдут артисты шоу «Импровизация» — Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов
Степан СТЕПАНОВ
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Все, что происходит на сцене, придумывается по ходу действия.Все, что происходит на сцене, придумывается по ходу действия.
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Ни одной заготовленной шутки, никаких отрепетированных диалогов, никакого плана действий - шоу творится здесь и сейчас. В реальном времени артисты импровизируют на темы, предложенные ведущим и зрителями. Ведущий определяет ситуации и правила игры, назначает роли и говорит «Мотор!». Все, что происходит дальше, придумывается прямо по ходу действия.

Артисты имеют в голове миллион вариантов, и в каждую секунду история может повернуть в новом направлении. Особенно интересно, когда в импровизационной игре в том или ином амплуа участвуют зрители. 31 марта мы станем единственными свидетелями, а где-то и режиссерами шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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