Брендовая одежда из новой коллекции со скидкой до 50% - это реально

ЛЮДИ ДЕЛА. Крупнейший в Скандинавии торговый центр брендовой одежды открывается в Лаппеэнранте 00:00 00:00

Джинсы, рубашки, куртки, сумки, обувь Armani, Versace, Trussardi, Calvin Klein, Hugo Boss по ценам наполовину ниже, чем в бутиках Петербурге. Где купить оригинальную брендовую одежду и при этом не разориться - об этом и о многом другом в программе «Люди дела» в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказала Анна Дыбчинская, директор по коммуникациям «Milano Fashion Centre». Это крупнейший в Скандинавии торговый центр брендовой одежды, который открылся в финском городе Лаппеэнранте в минувшую субботу, в здании, где раньше располагался знакомый всем аутлет «Гранд Орхидея».

- Что покупатели смогут найти в вашем обновленном ТЦ?

- Одежду, обувь и аксессуары самых любимых брендов, которые наш русский покупатель знает, ценит и любит. Это Trussardi, Calvin Klein, Armani, Versace, Baldinini, Paul & Shark. Всего - более десяти ведущих мировых марок.

- То, что продается у вас, - это коллекции прошлых сезонов или новинки?

- Формат аутлет уже в прошлом, там у нас были представлены коллекции прошлых сезонов. Сейчас мы перешли в новый формат, и у нас будут продаваться коллекции будущего и текущего сезона.

- В Петербурге много магазинов брендовой одежды, некоторые заказывают вещи через интернет. Зачем покупателям ехать к вам?

- Цена в нашем ТЦ значительно ниже, чем в брендовых магазинах Петербурга. Разница составляет от 20 % до 50%. Потому что ценообразование в Финляндии - это европейское ценообразование. У производителя бренда, например Versace, есть два ценообразования: европейское и российское. Для Европы наценка ниже, чем для России. Следующий плюс в том, что мы продаем товары в Финляндии, нам не надо их растамаживать. А с помощью инвойс или tax-free любой потребитель сможет вернуть сумму налога.

- Расскажите, как это делаете и в чем отличие инвойса от tax-free?

- Например, если вы хотите вернуть налог с помощью инвойс, вы сохраняете чек, и вам на границе ставят печать и чек становится легитимен для возврата 20% суммы. В следующий раз, когда вы приезжаете в наш магазин, вы сможете предъявить этот чек на кассе, и вам вернут 20% от его номинальной стоимости, причем сделать это может любой человек, не обязательно покупатель. Если вы оформляете возврат с помощью такс-фри, то вам выдадут на кассе чек с наклейкой e-Taxfree. После прохождения таможни, через несколько метров от паспортного контроля будет стоить будка с надписью e-Taxfree, где покупатель сможет предъявить чек и вернуть 15% от его номинальной стоимости.

- Вы говорили об экономии до 50%. Из чего еще она складывается?

- У нас только прямые контракты с производителями, поэтому нет лишних посредников. Если сравнить стоимость наших товаров с ценами в Петербурге, то без учета инвойса и скидки, разница составит 10-15%. Инвойс дает еще 20% экономии, плюс наши акции. Первым 500 покупателям мы дарим золотую карту в подарок, она дает скидку 20% на любой товар в нашем центре. Клиенты «Гранд Орхидея» также могут обменять свою старую карту на золотую карту «Milano Fashion Centre». Если сложить все выгоду, экономия составит 50%.

- Как добраться людям, у которых нет автомобиля или которые, скажем, не хотят платить за страховку при въезде в другую страну?

- Для наших покупателей у нас действует сервис, который позволяет бесплатно съездить в наш центр из Санкт-Петербурга и обратно. Это бесплатный шатл, который курсирует только по воскресеньям с трех станций метро: пл. Восстания, Черная речка и Московская. Записываться надо заранее по телефону 926 39 34, трубку возьмет менеджер и спросит у вас, с какой станции метро вы поедете. Поездка займет один день, время посещения ТЦ - три часа. На обратном пути вас завезут в продуктовый магазин, как правило, это Disas или Laplandia.