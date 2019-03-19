Елизавету Боярскую раскритиковали за изможденный вид

Елизавета Боярская сама спровоцировала критику поклонников в свой адрес, Она опубликовала в Instagram фото без макияжа и в подробностях рассказала, чем занималась в последнее время.

«Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия «Гамлет»), на следующий день тебя обманули и бросили (Варя «Вишневый сад»), потом отравили (Луиза «Коварство и любовь»), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина «Три сестры»), — сообщила Елизавета в микроблоге.

lizavetabo Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия Гамлет ), на следующий день тебя обманули и бросили ( Варя Вишневый сад ), потом отравили (Луиза Коварство и любовь ) , ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод ( Ирина Три сестры ). #ялюблюсвоюработу #мдт #гамлет #вишневыйсад #коварствоилюбовь #трисестры #tousrussia #tousjewelry #touslovers

«Бедненькая!», «Как вы с этим справляетесь?», «Так, чье же лицо на фото? Выглядите изможденной», «Это ваш выбор, работать или сидеть дома с маленьким ребенком... Я бы выбрала второе, пусть муж работает. Вы нужны, как никогда, сейчас малышу!», «О детях ни слова... О, современный мир, родил и побежал. Смеси, няни, спектакли. Да, да, театр», «Надо отдыхать! О своем здоровье надо подумать», — ответили актрисе обеспокоенные подписчики в комментариях.

Напомним, Елизавета Боярская чуть больше двух месяцев назад родила второго сына своему мужу актеру Максиму Матвееву. Вскоре после родов актриса почти сразу приступила к работе, поскольку задействована в большом количестве постановок, как в родном МДТ-Театре Европы, так и отдельно. Со спектаклем «1926», где она играет Марину Цветаеву, артистка уже успела съездить на гастроли в Израиль. Заниматься с маленьким Григорием ей помогают родители Лариса Луппиан, Михаил Боярский и няня.

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