2019-03-19T12:02:41+03:00
Общество

Театральный выходной с «Авто Премиумом»

Театр «Мастерская» встречал особенных гостей группы официальных дилеров SKODA
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Фото Романа ОстанинаФото Романа Останина
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Семьи из социального клуба «Бабочка» приехали по приглашению дилеров чешской марки на спектакль «Бременские музыканты». Постановка в исполнении молодых актеров театра режиссера Григория Козлова сделана по мотивам сказки братьев Гримм и культового мультфильма, и неизменно собирает аншлаги. Актеры здесь поют, танцуют и общаются со зрителями.

Спектакль прошел при полном зале. Ребята вместе с родителями искренне сопереживали героям сказки, подбадривали их овациями и радовались счастливому финалу этой знаменитой истории.

Фото Романа Останина.

Фото Романа Останина.

Группа дилерских центров «Авто Премиум» устроила для семей социального клуба «Бабочка» теплый прием с веселыми конкурсами и угощением - вкуснейшими плюшками.

Для всех гостей была организована запись на тест-драйв автомобилей ŠKODA в три дилерских центра, входящих в группу «Авто Премиум». А для тех, кто захотел познакомиться с чешскими автомобилями в этот день, у входа в театр находилась нарядная экспозиция ŠKODA RAPID Monte Carlo.

Фото Романа Останина.

Фото Романа Останина.

Для самых маленьких зрителей, многие из которых пришли в театр впервые в жизни, работала детская площадка с аниматором.

Фото Романа Останина.

Фото Романа Останина.

Завершился семейный поход в театр встречей с актерами, вышедшими пообщаться с ребятами и сделать совместные фотографии на память. Особенной популярностью пользовалась принцесса.

Ребята из семей, объединенных клубом «Бабочка», были действительно рады возможности побывать в театре, ведь для них каждый выход из дома - это настоящее событие, запоминающееся надолго.

Для «Авто Премиума» это уже третье мероприятие с клубом «Бабочка». А искренняя благодарность детей и их родителей - самый лучший результат проекта.

Дополнительная информация для СМИ: pr@autopremium.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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