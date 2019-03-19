«Растрогал»: Мальчик из дома малютки спел песню «Глупые люди» и довел Диану Арбенину до слез

Каждый в детстве о чем-то мечтает, а наши родители нам в этом всячески помогают. Но есть детки без мам и пап, которые могут надеяться только на свои таланты. Именно такие ребятишки стали участниками программы «Ты супер» на НТВ, а осуществить их заветное желание - выступать на сцене и петь - им помогают звездные наставники: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Елка и Игорь Крутой. Для 44-летней Арбениной один из выпусков программы стал особенно тяжелый. Певица, мама двоих детей, которая давно думает усыновить ребенка, не сдержала эмоций, когда на сцене появился 12-летний Евгений Бойцов. Сердце рокерши, известной своей выдержкой и сильным характером, дрогнуло, как только мальчик запел песню группы Hi-Fi «Глупые люди».

- Растрогал, - сказала солистка группы «Ночные снайперы», вытирая слезы на щеках. - Я плачу не от того, что мне так грустно, а от того, что вижу, насколько он самобытный.

kokhel Я впервые увидела как Она плачет. #тысупер #дианаарбенина #нтв @ntvru @d_arbenina_official

Как стало известно «КП», Евгений Бойцов попал в дом малютки, когда ему было 1,5 года. В три годика мальчик начал заниматься музыкой, а в шесть впервые вышел на сцену с песней «Чапай остался жив». Кроме музыки Женя занимается футболом, плаванием и поет в церковном хоре.

Дадут ли Жене наставники «зеленый свет», мы узнаем в очередном выпуске «Ты супер» в воскресенье, 24 марта в 20:10.

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