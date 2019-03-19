Театр балета Бориса Эйфмана проведет серию выступлений на сцене Александринского театра

«Чайковский. PRO et CONTRA» (19 и 20 марта)

Балет Бориса Эйфмана «Чайковский. PRO et CONTRA» – итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого композитора. Спектакль сочинен на музыку П. И. Чайковского. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге в конце мая 2016 года в преддверии юбилея Эйфмана, 22 июля отметившего свое 70-летие. В ноябре за исполнение партии Антонины Милюковой, жены Чайковского, солистке Театра Любови Андреевой была вручена премия «Золотой Софит». Артистический ансамбль балета «Чайковский. PRO et CONTRA» удостоился специального приза экспертного совета «Золотого Софита».

П. И. Чайковский – самый любимый композитор Эйфмана. На его музыку хореографом поставлены такие знаковые спектакли, как «Идиот» (1980), «Красная Жизель» (1997), «Мусагет» (2004), «Анна Каренина» (2005) и «Евгений Онегин» (2009). Отдельно необходимо отметить балет «Чайковский», выпущенный в 1993 году и с неизменным успехом демонстрировавшийся по всему миру. Сегодня Борис Эйфман предлагает новое, оригинальное пластическое высказывание, соответствующее современным художественным и технологическим возможностям балетного театра, – спектакль «Чайковский. PRO et CONTRA».

«Обращаясь на протяжении многих лет к музыке Чайковского, я понял, насколько глубок, бездонен мир композитора. Осознал разнообразие тем, связанных с его творчеством, психической сущностью, взаимоотношениями с близкими. Все это не было в достаточной степени исследовано мной ранее. Мне хотелось создать произведение, в котором я мог бы глубже погрузиться в стихию творческих мук Чайковского», - говорит Эйфман.

Хореографический текст новой постановки отличается разнообразием и предельно точно передает внутренние переживания героев. Изобретательность пластического языка позволила Борису Эйфману проницательно исследовать внутренний личностный раскол, который мучительно переживался Чайковским, стал источником невыносимых душевных страданий и предопределил трагически исповедальное звучание его произведений.

«Роден, ее вечный идол» (25 и 26 марта)

Премьера состоялась в 2011 году. Балет поставлен на музыку М. Равеля, К. Сен-Санса, Ж. Массне и посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Постановка с огромным успехом представлялась на ведущих театральных площадках Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Парижа, Лондона, Берлина, Вены, Мадрида, Будапешта, Москвы, Пекина и многих других городов.

Авторитетный британский балетный обозреватель Маргарет Уиллис писала о спектакле: «Французский художник Огюст Роден творил из глины. Российский хореограф Борис Эйфман создает скульптуры из тел. И тот, и другой – искусные мастера своего дела, и, хотя их стили разнятся, оба художника создают незабываемые образы красоты и совершенства».

Постановка награждена премиями «Золотая Маска» и «Золотой Софит».

«Русский Гамлет» (1 и 2 апреля)

Борис Эйфман поставил «Русского Гамлета» в 1999 году на музыку Л. Бетховена и

Г. Малера. Премьера спектакля состоялась в ходе гастролей труппы в Варшаве. В феврале 2000 года балет был представлен в Большом театре России.

В своем спектакле хореограф обратился к фигуре Павла I – одного из наиболее загадочных и противоречивых персонажей отечественной истории. Ограничив хронологические рамки постановки периодом его наследничества, Эйфман блестяще изобразил трагическое противостояние неординарной и душевно хрупкой личности враждебному миру, построенному на насилии, вероломстве и лжи.

The New York Times в рецензии на спектакль назвала Бориса Эйфмана «практически единственным хореографом, обладающим особым даром электризовать образы и театральные фантазии». Балет сошел со сцены в 2012 году.

В юбилейном 40-м сезоне Театра Эйфман вновь обратился к «Русскому Гамлету». Оставив сюжетную канву балета без значимых изменений, он в то же время переосмыслил хореографическую партитуру, сделав ее еще более и изобретательной, изысканной и эмоционально насыщенной. Премьера новой версии спектакля состоялась 26 апреля 2017 года на сцене Александринского театра. Московская премьера с триумфом прошла 16 и 17 июля на Исторической сцене Большого театра России.