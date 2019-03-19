В поселке Рахья 23 марта пройдет Этновесна - 2019
23 марта 2019 года в поселке Рахья Всеволожского района в Доме культуры (Октябрьское шоссе, д. 3/2) пройдет традиционный областной весенний праздник народов Ленинградской области «Этновесна-2019». Его главная цель - продемонстрировать все богатство и разнообразие традиций и обычаев народов, проживающих на территории 47-го региона.
В рамках «Этновесны-2019» будут представлены весенние праздники: русская Масленица (проводы русской зимы), Навруз («Новый день», новый год иранских и тюркских народов), татарский «Карга боткасы» («Каша для грачей»), азербайджанский «Ахыр Чершенбе» («Последний вторник»), белорусский «Гуканне Вясны» («Зов весны»), еврейский «Ту би-шват» («Новый год деревьев»), марийский «Уярня» («Масляная неделя»), финская Масленица «Ласкиайнен», литовский «Казюкас», презентация коллекции весенней одежды «ЭТНОМОДА» национально-культурных объединений Ленинградской области.
Участников и гостей мероприятия ждут мастер-классы, выставки национальных костюмов, предметов декоративно-прикладного искусства и картин художников творческого объединения «Этновзгляд», дегустация блюд национальной кухни, выставка-продажа изделий народных промыслов и праздничный концерт.
Под открытым небом на площадке возле Дворца культуры будет организована анимационная программа, где для детей и взрослых будут организованы подвижные игры, конкурсы, аттракционы.
В концертной программе примут участие солисты и лучшие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы муниципальных районов и национально-культурных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга:
- фольклорный ансамбль русской песни «Драгица»;
- финский вокально-танцевальный ансамбль «Тайвас»;
- марийский фольклорный ансамбль «Югорно»;
- белорусское творческое объединение «Белые Росы»;
- украинский фольклорный дуэт «Любисток»;
- славянский фольклорный ансамбль «Поляне» (г. Санкт-Петербург);
- чувашский фольклорный ансамбль «Юрату»;
- корейский ансамбль «Ариран»;
- образцовый коллектив ансамбль цыганской песни и пляски «Красная роза»;
- ансамбль «Коми песня»;
- фольклорный коллектив «ТриДевятое царство»;
- исполнитель оригинального жанра Юрий Захаров («художественный свист на бересте»);
- танцевальные и вокальные коллективы Киришского муниципального района;
- студия танца «Force dance» Приозерского муниципального района;
- ансамбль народного танца «Радость жизни» («Клуб «Выборгская сторона»);
- музыкальные номера с участием студентов Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Ленинградского колледжа культуры и искусства.
Организаторами праздника «Этновесна-2019» выступают Дом дружбы и национально-культурные общественные организации Ленинградской области. Соорганизаторы: администрация Всеволожского муниципального района и муниципального образования «Рахьинское городское поселение». Праздник проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».
Весенний областной праздник «Этновесна-2019» будет проводиться с 12:00 часов в МКУ «Рахьинский Дом культуры» по адресу: Всеволожский район, пос. Рахья, Октябрьское шоссе, д.3/2.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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