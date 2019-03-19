В Петербург привезли чудотворную икону Божией Матери «Умиление»

В петербургский Владимирский собор 19 марта прибыла икона Божией Матери «Умиление» (Локотская). Несколько сотен православных верующих пришли поклониться образу уже в первый день его нахождения в Северной столице. Икону доставили в храм из Железногорской епархии Курской области.

Эта икона известна не только благодатной помощью молящимся, но и историей своего появления, которое признано чудом и берет начало в 1994 году. Явилась она в поселке Локоть Брянской области самым необычным образом. Копия знаменитой Дивеевской иконы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, была изображена на типографском плакате.

– Женщина пошла в местный универмаг за покупками и там увидела небрежно лежащий на прилавке плакатный календарь с изображением Дивеевской иконы. Календарь был старым, и она приобрела его, чтобы не допустить осквернения образа Матери Божией. Принесла его домой, отрезала численник и прикрепила к стене обыкновенным канцелярским скотчем, – рассказал «КП-Петербург» Юрий Шишков, помощник правящего архиерея Железногорской епархии Курской митрополии. – Вскоре этот образ стал благоухать и замироточил. Первый раз это произошло 2 ноября 1998 года.

В Петербурге икона Божией Матери «Умиление» пробудет до Пасхи. В 2019 году она отмечается 28 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2013 году образ передали Железногорской епархии. Необычна эта икона не только своим чудесным явлением, но и тем, что это единственная двусторонняя икона в православном мире. Когда она замироточила, обнаружили, что на обратной ее стороне проявился нерукотворный лик Божией Матери и лик Иисуса Христа. Поэтому ризой она одета с двух сторон. Форма ризы следует проступившему образу и напоминает форму стопы. А мироточение продолжается и по сей день.

– Сегодня это чудотворная икона, которая имеет уже не только всероссийскую, но и всемирную известность, – добавил Юрий Шишков. – Но это не единственный подобный случай. Например, в Греции есть чудотворный образ из газеты. Мы привыкли, что Господь являет чудеса в старинных писаных иконах. Но Бог дышит там, где он хочет.

Икона Божией Матери «Умиление» (Локотская).Фото: Артем КИЛЬКИН

Удивляются православные и тому, что простая плакатная бумага хранится уже два десятилетия, не выцветает и не теряет свойств. И никакого особого ухода или температурного режима иконе не требуется.

В Петербурге икона Божией Матери «Умиление» пробудет до окончания Великого поста и одного из самых важных православных праздников – Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля. Поклониться образу можно в нижнем храме Владимирского собора с 9:00 до 20:00.