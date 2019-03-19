Победителей конкурса «Рисунки победы. Малая дорога жизни» наградили в Петербурге

Более 40 победителей в двух номинациях — «Рисунок/плакат» и «Видеоролик» поздравили в актовом зале Павловской гимназии утром во вторник.

—Мы очень трепетно относимся к истории гимназии и нашего здания, а многие страницы истории города рассматриваем через историю наших стен. В годы войны в гимназии находился госпиталь с самым большим в Ленинграде процентом выздоравливающих, — отметил директор учебного заведения Дмитрий Георгиевич Ефимов. —Мы очень рады, что такие мероприятия проходят у нас, и хотим передать трепетное отношение к истории нашим учащимся.

В конкурсе участвовали как едва надевшие школьный ранец ребята, так и студенты. Для жюри самым трудным оказалось определить лучших в возрастной категории 6-9 лет, так как малыши стали самыми активными участниками творческого турнира.

Победители и призеры получили не только памятные грамоты, но и приглашения на мастер-классы по дизайну, кинематографии, блогингу и продюсированию от благотворительного фонда «Созидающий мир».

В конкурсе участвовали как школьники, так и студенты.

Кстати говоря, ребята творили под впечатлением и на основе публикаций и книг о блокаде журналиста «Комсомольской правды» Анатолия Аграфенина. Автор уже посвятил истории беспрецедентного подвига ленинградцев два труда: «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: Путь на острова».

—Для меня большая честь, что мои книги стали основой для конкурса. Надеюсь, участие в нем помогло ребятам узнать что-то новое. Ведь, наверное, нет в нашем городе ни одной семьи, которая не была бы причастна к блокадным временам, — уверен автор.

Первая книга рассказывает о засекреченной дороге, по которой в Ленинград доставляли еду и боеприпасы. Вторая — об уникальных островах, которые все блокадные дни сдерживали врага. Там располагались базы подводных лодок, регулярно выходивших в Балтику и подбивавших германские суда. А уже осенью должна выйти третья работа, посвящённая самому Ленинграду и блокадной жизни.

Конкурс провел Региональный исполком Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за Россию» при поддержке Общественной палаты Санкт-Петербурга и фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Меценат не первый год заботится о сохранении истории Северной столицы. Так, силами и средствами фонда в Лисьем Носу появился памятник Малой дороге жизни.