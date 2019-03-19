Петербуржцы в костюмах Фриды Кало смогут бесплатно посетить выставку в музее Фаберже

Непередаваемый мексиканский колорит, яркие краски, монументальные фигуры, глубокие личные переживания и страстная любовь. Это картины самой известной и великой пары художников 20-го века. Искусствоведы говорят о том, что супружеская пара Фриды Кало и Диего Ривера – уникальна. Сердца двух сильнейших художников своей эпохи соединила любовь с тяжелыми перипетиями: скандалами, изменами, страстями и большими трудностями. В среду, 20 марта, в музее «Фаберже» в Петербурге открывается первая в мире выставка работ этих двух великолепных и значимых для всего мира художников «Viva la vida. Фрида Кало и Диего Ривера».

- Связь Фриды и Диего была крепка на протяжении многих лет. Но, несмотря на это каждый сохранил свой уникальный, неповторимый стиль, - заявил директор мексиканского музея Долорес Ольмедо Карос Ольмеда, который предоставил картины для выставки.

На выставке в музее "Фаберже" представлены картины художников, рассказывающие о Мексике и их совместной жизниФото: Лилия КОЗЛОВА

Несмотря на то, что родители Фриды были против Ривера, так как они не хотели видеть свою хрупкую дочь рядом с этим огромным, толстым бабником. Но несмотря на протесты родных, свадьба состоялась 21 августа 1929 года. Ей было 22, ему 43. Сближало супругов не только искусство, но и общие политические убеждения — коммунистические. Их бурная совместная жизнь стала легендой. Спустя много лет Фрида говорила: «В моей жизни было две аварии: одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего».

"Диего и я" ФРида Кало 1944 годФото: Лилия КОЗЛОВА

Как отмечают организаторы выставки, Фрида Кало является некой иконой сильной женщины, уникальной в своем роде, которая стала очень популярна среди представительниц прекрасного пола во всем мире. Тройной перелом позвоночника, сломанные бедра, ключицы, таз, ноги, проколотые металлическими перилами живот и матка – этот ужас пережила юная художница в возрасте 17 лет, попав в тяжелую аварию. Широко известна история этой мексиканской художницы стала благодаря фильму «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли.

Любовные письма Фриды и ДиегоФото: Лилия КОЗЛОВА

Долгие годы Кало была прикована к постели и писала свои картины лежа, чаще всего изображая себя. Она говорила, что пишет автопортреты, потому что много проводит времени в одиночестве и является темой, которую знает лучше всего. Образы Фриды порой шокируют даже современную публику.

Она мечтала родить Ривера ребенка, несмотря на то, что он был против. Но после тяжелой аварии этому быть не суждено, по медицинским показаниям ей пришлось сделать аборт. Фрида крайне тяжело это переживала, что выплеснулось в образы в ее картинах. Она стала первая, кто настолько откровенно показал сюжет аборта и потери женщиной ребенка.

Фрида очень много писала автопортреты, осмысливая свой внутренний мир в нихФото: Лилия КОЗЛОВА

Образы Диего Ривера в его картинах не столько о внутреннем мире, сколько о внешнем. Художник-муралист и политический деятель, несмотря на то, что жил в далекой Мексике, был близок к России, как и Кало. Оба они относились с любовью и нежностью к русскому народу.

Правда, необычными Ривера изображал русских детей – у всех у них были узкие глаза. Как это так, удивлялись все. А сам Диего, почесывая затылок, считал, что именно так русские малыши и могут выглядеть, зная, что на Руси когда-то было монголо-татарское иго.

В картинах, представленных на выставке в «Фаберже», можно увидеть, как развивались отношения Диего и Фриды, как они на друг друга влияли в жизненном и творческом плане, а также увидеть глазком любовную переписку художников.

На выставке представлены фотографии семейной парыФото: Лилия КОЗЛОВА

Из приятного и веселого. Организаторы выставки в музее «Фаберже» предложили запустить флэш-моб, который первый раз стихийно создали петербуржцы. Все посетители, которые придут на выставку в костюме Фриды Кало: яркие платья, мексиканские прически и монобровь, смогут посетить ее бесплатно. А когда мероприятие будет подходить к концу, самые оригинальные, креативные и похожие на образ художницы, получат подарки.

Выставка продлится с 20 марта по 19 мая 2019 года в музее "Фаберже" на набережной Фонтанки, 21.