В Петербурге суд отпустил на свободу подростка из «банды АУЕ», избившей учителя и рабочего

Погром в Таврическом саду Петербурга летом минувшего года вызвал немало шума. 15 подвыпивших дебоширов буквально сносили все на своем пути. Парни с девчонками похитили в магазине две бутылки коньяка, выпили и пошли отрываться. Сначала под раздачу попал 24-летний учитель математики. Затем хулиганы бросились с кулаками на рабочего, который шел домой вместе с женой. Горожане рассказывали, что досталось даже пенсионерке. После этого дебоширы скрылись, но вскоре полиция задержали всю гоп-компанию, которую в городе окрестили «бандой АУЕ». Правда, вот сами подростки сейчас активно отнекиваются от своей любви к уголовной тематике. Иначе наказание будет суровее...

А вот в день погромов подростки были куда смелее. Парни отбирали вещи у прохожих, топтались на них и бросались на парочек, гулявших в саду. В итоге учитель математики Игорь остался со сломанной челюстью и выбитыми зубами. А 30-летний рабочий Всеволод обратился в больницу с переломом носа.

Учителю выбили зуба, а рабочему сломали носФото: СОЦСЕТИ

Сейчас до суда уже дошло дело трех подростков. Парни ведут себя спокойно: говорят тихо, жалуются на болезни и уверяют, что в тюрьму им никак нельзя. Якобы раскаялись. И суд, выслушав их, вынес приговор одному из них - 17-летнему беспредельщику. Изначально его обвиняли в краже коньяка и избиении прохожего, но в итоге выпивку простили. Видимо, он возместил магазину материальный ущерб.

- Обвиняемый похитил из магазина две бутылки коньяка, после чего скрылся, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Далее он в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее одного удара кулаком в нос прохожему, причинив ему легкий вред. В суде прокурор отказался от обвинения в «Грабеже». Поэтому парень признан виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

За это суд приговорил горе-«ауешника» к девяти месяцам воспитательной колонии. Но парню учли время, которое он провел в СИЗО, поэтому его отпустили на свободу.

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