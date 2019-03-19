Дальнобойная артиллерия СКА разбила «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» потерял после третьей игры серии из-за травмы еще одного ключевого игрока – чешского защитника Якуба Накладала. Таким образом, во вторник волжане вышли на лед вообще без легионеров: для КХЛ – случай уникальный.

У СКА, наоборот, лазарет пустеет – в строй вернулся после долгого перерыва лучший форвард оборонительного плана Евгений Кетов.

Вспомнив, что с ярославской молодежью шутки плохи, хоккеисты СКА на этот раз прямо на старте решили подавить огневую мощь противника. Задумка удалась, хотя гол защитника-домоседа Романа Рукавишникова на 12-й минуте выглядел случайным – несильный кистевой бросок от синей линии «проспал» голкипер хозяев Илью Коновалова.

Ответ хозяев мог последовать быстро, но двойное численное преимущество они реализовать не смогли.

Голевые моменты «детсад» «Локомотива» вообще легко создавал, и так же легко упускал. В решающий момент шайба летела или мимо ворот, или на ее пути становился вратарь петербуржцев Магнус Хелльберг.

В атаке армейцы выглядели в двух следующих периодах не так ярко, но еще два гола в концовке забить смогли. Сперва цели достиг дальний бросок шведского защитника-бомбардира Давида Рундблада. А спустя две минуты «бабочка» запорхнула в сетку от клюшки Максима Карпова – 3:0.

Правда, Хелльберг все-таки остался без «сухаря» – за 26 секунд до сирены волжане одну шайбу отыграли.

Теперь инициатива в противостоянии полностью перешла к СКА и уже в четверг, 21-го марта, на своем льду они могут оформить путевку в финал Западной конференции.