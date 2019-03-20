На земле живут около 7 миллиардов человек самых разных национальностей и цветов кожи. В Петербурге - 5 миллионов. И иностранцами здесь никого не удивишь. Тем более странно видеть проявления расизма в многонациональном городе. Увы, с таким столкнулась семья игрока волейбольного «Зенита» Ореоля Камехо.

- Наша семья прибыла в Россию по приглашению волейбольного клуба «Зенит» (Мы с мужем спортсмены). Выбирая дополнительные занятия для девочки, остановились на танцах. Школу выбирали по рекомендации клуба. Сначала все шло хорошо, но потом, внезапно, нам предложили перевести дочку на индивидуальные занятия, - пишет жена Ореоля Камехо Присцилла в своем «Инстаграме».

Причиной для этого стало нежелание некоторых родителей водить детей в группу, где учится темнокожая девочка. Так это поняла супруга волейболиста «Зенита». В балетной школе Lil Ballerine ответили, что все в порядке, а индивидуальное занятие с преподавателем юной Оливии предложили из-за проблем с дисциплиной и концентрацией у малышки, но все же оговорились.

vikki_photo_spb Дочке темнокожего игрока "Зенита" пришлось уйти из балетной школы из-за расизма

- Оливия действительно очень отвлекалась на уроке и не слушала преподавателя. Тем более, что индивидуальное занятие было предложено до того, как некоторые из родителей высказали или проявили своё недовольство. Администрация школы не несет ответственности за суждения или взгляды взрослых людей, которые приводят к нам на занятия своих детей.

Учитывая, что иностранцы не сильны в русском языке, общаться со школой взялась друг семьи и фотограф Виктория Игнатьева. Далее переписка шла уже в ее соцсетях. И, в первую очередь, был задан резонный вопрос, почему руководство школы не урегулировало конфликт на месте.

- Оскорбление звучали в стенах вашей школы и руководство должно было пресечь это. Почему дети, чьи родители недоброжелательно отнеслись к девочке, продолжают заниматься в вашей школе, а Оливия-нет? - написала Виктория.

На это был получен ответ, что в момент конфликта (который все-таки был) в школе находился лишь администратор, а директора на месте не оказалось. По словам руководства балетной школы, с людьми, проявившими нетерпимость, была проведена беседа.

- Что касается другой стороны, которая проявила агрессию, то с ней был проведён телефонный разговор. Со стороны школы передана информация о том, что поведение бабушки одной из наших учениц неприемлемо и очень задело маму иностранной девочки, - ответили в администрации заведения.

Но, в любом случае, ребенка из балетной школы Lil Ballerine Ореоль и Присцилла Камехо решили забрать. Как написала сама мама девочки в соцсетях: «Верю, что в России много чутких, отзывчивых, искренних людей, для которых важен не цвет кожи, а простые человеческие отношения, но осадок остался».