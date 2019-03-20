Усатые и полосатые: в Петербурге поздравили победителей конкурса «Мартовские коты»

На прошлой неделе завершился масштабный фотоконкурс «Мартовские коты», который «Комсомолка» проводила совместно с компанией AllerPetfood. Строгому жюри пришлось нелегко, выбрать нужно было лишь шестерку лучших. А ведь в проекте принимали участие более 300 конкурсантов всех «мастей»: рыжие и белые, пушистые и гладкошерстные, шикарные и невероятно шикарные. Такому разнообразию позавидовали бы на любой выставке.

- Уже после старта конкурса мы поняли, что выбрать победителей будет непросто. Мы влюбились во всех усатых участников проекта. Каждый из них был достоин победы и звания «Мартовский кот». Признаюсь, мы немножко схитрили, и чтобы облегчить себе задачу даже увеличили призовой фонд и ввели еще две новые номинации - «Миссис Мяу» и «Мистер Мяу», - рассказал Александр Родионов, директор по развитию собственных брендов компании Aller Petfood.

Чествовали победителей в редакции «Комсомольской правды». На торжественное награждение прибыли самые смелые усатые участники и их «родители». Награду в номинации «Усатый глава семейства» получил кот Тимон, чья конкурсная фотография (в галстуке и пиджаке) развеселила всю редакцию «КП». Получать свой заслуженный приз победитель приехал лично, причем прихватил с собой внушительную группу поддержки. Тимон моментально освоился на просторах «Комсомолки», и важно проверил каждый уголок офиса. Сразу видно, кто в доме хозяин!

Кот Тимон - настоящий хозяин в доме. Фото Марии Газеевой.

Самым активным котом конкурса стал обаятельный малыш Степа, который тоже не побоялся приехать в «Комсомолку». Оправдывая свое звание, котик постоянно норовил выскочить из рук любимой хозяйки, чтобы побегать по редакции. Кстати, Степан постоянно помогает «маме» во всех домашних делах – от уборки и готовки до шитья. Да-да, он еще и крестиком вышивать умеет!

Кот Степан стал самым активным участником фотоконкурса. Фото Марии Газеевой.

Кошка Монеточка завоевала приз в номинации «Самые шикарные усы». По словам хозяйки Татьяны, такое необычное имя ее любимица получила в честь популярной молодой исполнительницы.

- В отличие от певицы, наша хвостатая Монеточка песни петь не любит. Да и мурлыкает она неохотно. Зато у нее есть масса других достоинств. Например, настоящая работа. Она трудится в офисе менеджером по хорошему настроению. И даже получает зарплату, - поделилась хозяйка Татьяна. Охотно верим! Что-что, а зарабатывать эта кошка умеет!

Кошка Монеточка получила приз за самые шикарные усы. Фото Марии Газеевой.

А главной дамой конкурса стала кошечка Сонетта, которую домашние ласково называют Сонечкой. По признанию хозяйки Ольги, они сначала не поверили в победу своей любимицы, подумали, что кто-то подшучивает. Кстати, члены жюри признались, что за «Миссис Мяу» все проголосовали единогласно…и все из-за «чисто женского» взгляда. Убедитесь сами!

Красавица Сонечка позирует фотографу, как настоящая женщина.

«Мистер Мяу» и его хозяева, к сожалению, не смогли приехать на церемонию. Но награда для усатого красавца – двухмесячный запас корма ALL CATS будет терпеливо дожидаться его в редакции «Комсомолки».

Победитель в номинации «Мистер Мяу» может и за баранку сесть.

Ну а главной звездой мероприятия стала победительница – кошка Герда, за которую проголосовало большинство читателей KP.RU. По признанию хозяина, победа далась им нелегко, ведь борьба за «лайки» ожесточалась с каждым днем. Он отметил, что за его любимицу отдавали голоса не только друзья и родные из Петербурга, но и знакомые из Европы и Америки. Кажется, благодаря Герде наш фотоконкурс перешел в разряд международного! Мы еще раз поздравляем победительницу за шикарные усы и блестящую шерстку, а ее хозяина – за невероятную волю к победе!

За кошку по имени Герда проголосовало большинство читателей «Комсомолки».

Все победители получили почетные грамоты и двухмесячный запас корма премиум-класса ALL CATS от генерального партнера фотоконкурса компании Aller Petfood.