Ливия Артуровна Хубларова: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева

По словам Ливии Артуровны, быть петербургским доктором, особенно неврологом — дело, мягко говоря, непростое:

—Нужно уметь отличить фоновую меланхолию и ипохондрию, навеянную круглогодичными свинцовыми облаками, от неврологического и психического заболевания, — отметила она.

Но все эти особенности работы с пациентами Северной столицы не помешали доктору Хубларовой посвятить свою жизнь медицине.

Ливия Артуровна – молодой прогрессивный специалист. Она стремится осваивать новые современные методы лечения, пользуется авторитетом у коллег и регулярно получает благодарности от пациентов. Причём не только жителей Петербурга, но и больных из других городов и даже стран. Специалист по расстройствам движения – достаточно узкое направление неврологии, поэтому на прием к доктору Хубларовой приезжие записываются каждый день.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—Интерес к медицине появился еще в детстве, мои родители — врачи. Поэтому сомнений в выборе профессии не было.

—Что вы считаете своим главным достижением в профессии?

—Диагностику редких курабельных (поддающихся излечению – прим. ред.) генетических заболеваний, что позволяет сохранить пациентам жизнь и улучшить ее качество.

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора посетить невролога?

—Головные боли, беспричинное снижение веса, повышенная утомляемость, потери сознания, лекарственная зависимость.

—Какие открытия в неврологии вы считаете самыми полезными?

—Внедрение биопсихосоциальной парадигмы диагностики.

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—Приходит ветеринар к терапевту.

Терапевт:

— На что жалуетесь?

Ветеринар:

— Нет, ну так каждый может!

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

На сайте: www.bekhterev.ru