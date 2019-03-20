Ливия Артуровна Хубларова: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева
По словам Ливии Артуровны, быть петербургским доктором, особенно неврологом — дело, мягко говоря, непростое:
—Нужно уметь отличить фоновую меланхолию и ипохондрию, навеянную круглогодичными свинцовыми облаками, от неврологического и психического заболевания, — отметила она.
Но все эти особенности работы с пациентами Северной столицы не помешали доктору Хубларовой посвятить свою жизнь медицине.
Ливия Артуровна – молодой прогрессивный специалист. Она стремится осваивать новые современные методы лечения, пользуется авторитетом у коллег и регулярно получает благодарности от пациентов. Причём не только жителей Петербурга, но и больных из других городов и даже стран. Специалист по расстройствам движения – достаточно узкое направление неврологии, поэтому на прием к доктору Хубларовой приезжие записываются каждый день.
ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ
—Почему вы решили стать врачом?
—Интерес к медицине появился еще в детстве, мои родители — врачи. Поэтому сомнений в выборе профессии не было.
—Что вы считаете своим главным достижением в профессии?
—Диагностику редких курабельных (поддающихся излечению – прим. ред.) генетических заболеваний, что позволяет сохранить пациентам жизнь и улучшить ее качество.
—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора посетить невролога?
—Головные боли, беспричинное снижение веса, повышенная утомляемость, потери сознания, лекарственная зависимость.
—Какие открытия в неврологии вы считаете самыми полезными?
—Внедрение биопсихосоциальной парадигмы диагностики.
—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?
—Приходит ветеринар к терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый может!
Как записаться на прием и обратиться за помощью:
На сайте: www.bekhterev.ru
ИСТОЧНИК KP.RU