Ольга Викторовна Марченко: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева

Ольга Викторовна частенько вспоминает мальчика Петю (имя изменено). Он лечился в отделении доктора с шести лет из-за выраженного нарушения поведения и грубого отставания в развитии: сам не говорил, а чужую речь понимал на уровне простейших бытовых инструкций.

—Он получал курсы лечения на базе нашего отделения два раза в год и амбулаторно. В восемь лет появилась речь, улучшилось поведение, Петя начал ходить в специализированную школу. В девять научился читать, — рассказала доктор.

А в десять, после последнего курса лечения, удивленная и счастливая бабушка позвонила врачам и сказала, что случилось чудо.

—Петя, никогда не учившийся в музыкальной школе, проявил интерес к синтезатору и сразу сыграл мелодию «К Элизе». В доказательство она отправила видео на почту нашего отделения, — поделилась Ольга Викторовна.

Детско-подростковый психиатр, она занимается терапией и коррекцией всего спектра психических заболеваний с учетом их возрастных особенностей. Наиболее активно доктор Марченко взаимодействует с пациентами, страдающими церебрастенией, иными неврозоподобными и невротическими заболеваниями.

Ольга Владимировна пользуется уважением коллег, любят ее и маленькие пациенты. В администрацию центра часто поступают благодарности в ее адрес за терпеливое, бережное отношение к детям, профессионализм и положительную динамику, которые наблюдают родители после курсов лечения, назначенных доктором.

ТРИ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—С детства меня беспокоили частые головные боли. Думала, когда вырасту, стану доктором, вылечу себя и буду помогать другим.

—Какие открытия в психиатрии вы считаете самыми полезными и перспективными?

—Видеомониторинг ночного сна, транскраниальную микрополяризацию и биоаккустическую коррекцию.

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—Совет психиатра: «Если вы ущипнули себя, но видение не исчезло — ущипните видение».

Главное — быть счастливым, и не важно, какое заключение напишет психиатр.

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