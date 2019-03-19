Спектакль-комедия «Мужчина нарасхват» в ДК Ленсовета 6 апреля 2019 года

Спектакль «Мужчина нарасхват» - это удачная проекция жизни, удивительные перипетии которой близки очень многим из нас. По крайне мере, наблюдать за теми, кто пытается усидеть сразу на двух стульях, занятие интересное.

Сюжет:главный герой спектакля Валентин в поисках новых ощущений заводит роман с молодой обворожительной Полиной. Как и все девушки, Полина мечтает выйти замуж. Но ее избранник оказывается уже женат. Отступать Полина не собирается, поэтому принимает решение все рассказать жене Валентина.

Что же делать нашему герою, который внезапно осознал всю серьезность ситуации? Валентин пускает в ход смекалку. Комизм ситуации и действия, которые предпринимает отчаявшийся герой, заставляют зал смеяться и сопереживать ему одновременно. Как известно, выход из ситуации есть всегда, и Валентин его находит в нелепом и очень смешном решении. Действие настолько захватывает зал, что зритель не замечает как пролетает время.

Хотите узнать, что случится с героями? Тогда успейте купить билеты на спектакль «Мужчина нарасхват»! Взрыв эмоции и заряд хорошего настроения обеспечены! Подарите себе яркий вечер юмора!

В ролях:

Антон Лирник - актер, сценарист, писатель, певец, резидент Comedy Club, участник «Дуэта имени Чехова»

Сергей Писаренко - актер, юморист, телеведущий, капитан команды КВН «Уездный город»

Евгений Никишин - актер, юморист, радиоведущий, телеведущий, участник команды КВН «Уездный город»

Ольга Бузова – телеведущая, радиоведущая, модель, ведущая телепроекта «Дом-2»

Режиссёр: Александр Горбань. Продюсер: Виталий Гершенков.