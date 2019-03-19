2019-03-20T10:55:45+03:00
Досуг

Выставка «Шерстяные фантазии» в Санкт-Петербурге: с 21 марта по 21 апреля 2019 года в библиотеке «Бронницкая»

Автор экспозиции - молодая художница Юлия Чайка
Степан СТЕПАНОВ
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Выставка «шерстяной акварели» художницы Юлии Чайка.Выставка «шерстяной акварели» художницы Юлии Чайка.
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21 марта в 16.00 в библиотеке «Бронницкая» (Клинский 17) в Петербурге откроется выставка «шерстяной акварели» художницы Юлии Чайка. Вниманию посетителей будет представлено более 20 картин, написанных без привычных красок и кисточек, а с помощью цветных волокон тончайшей шерсти австралийского мериноса. Помимо авторских сюжетов, будут экспонироваться «шерстяные» работы, выполненные по мотивам картин известных художников.

«Шерстяная акварель» относительно новый вид декоративно-прикладного творчества, сочетающий в себе элементы живописи и рукоделия. Благодаря податливости материала, а также умелому использованию разнообразных приемов работы с ним, получаются совершенно необыкновенные художественные произведения!

Юлия Чайка - молодая петербургская художница. Талант и любовь к живописи передались ей по наследству - дед и его родной брат были художниками. Полностью раскрыть свой творческий потенциал Юлии удалось именно в «шерсти».

Юлия является победителем II Международного профессионального конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» в категории «Мастер золотые руки» и победителем международного конкурса по декоративно-прикладному искусству в номинации «Декоративная живопись» на Российской неделе искусств (Москва).

Участие в выставках:

2017 год, май - Дом Кочневой

2017 год, июнь - Библиотека "Бронницкая"

2018 год, ноябрь - «Кругосветное путешетсвие» в рамках IX международной выставки арт-войлока «Новая жизнь традиций»

2018 год, апрель - «Войлочные сокровища России» - Этнографический музей

2018 год, октябрь - вторая Международная выставка «Портрет кошки» - Союз Художников

2019 год, январь - Библиотека «На Кадетском» (г.Пушкин)

Открытие выставки состоится 21 марта в 16.00 по адресу Клинский пр.17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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