Антон Олегович Быков: сеть медицинских центров «Медпомощь 24»

По словам доктора, главное его достижение — это любовь и уважение к каждому пациенту. Видя доброжелательность, открытость и профессионализм, пациенты отвечают взаимностью.

—Ко мне обращаются в основном по рекомендации. Приятно, что петербуржцы ценят качество моей работы, отношение и результат, — отметил доктор Быков.

Антон Олегович в медицине уже более 12 лет. Он регулярно участвует в международных и отечественных конференциях, пленарных заседаниях, симпозиумах. Доктор занимается лечением дегенеративных и дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, коррекцией позвоночника, походки и работы суставов, а также оказывает экстренную травматологическую помощь.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Насколько актуальна ортопедия и травматология для жителей Петербурга?

—В нашем климате очень много пациентов с артрозами, лигаментитами, артритами, фасциитами. Более того, погода в Петербурге переменчива: за сутки плюсовая температура может легко смениться отрицательной — велик риск травм, ушибов и переломов.

—Какие симптомы говорят о том, что пора посетить ортопеда?

—Боли в любом месте опорно-двигательного аппарата с утра, при спуске и подъеме по лестнице, а также реакция на изменение погодных условий. Всем без исключения необходимо проходить плановый ежегодный осмотр у врача-ортопеда.

—Какие открытия в медицине вы считаете самыми полезными?

—Хондропротективная терапия и протезы синовиальной жидкости, лечение аутоплазмой обогащенной тромбоцитами, изготовление индивидуальных ортопедических стелек, использование в травматологии и ортопедии современных повязок из термопластика и полиуретана.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Для меня это великая честь работать в культурной столице нашей страны, в мегаполисе, где есть масса возможностей для проведения качественного обследования с помощью передовых технологий, предложения наиболее эффективного лечения благодаря новейшим разработкам, а также для карьерного роста меня как врача.

—Есть ли у вас любимый сериал о медицине?

—«Доктор Хаус», «Хороший доктор», «Клиника».

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