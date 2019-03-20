Небо. Парашют. Девушки: Военнослужащие из Петербурга совершили рекордный восьмитысячный прыжк

Спорт, экстрим, романтика, военная дисциплина. Где еще все это сойдется воедино как ни в прыжках с парашютом? Всю силу и красоту слабого пола продемонстрировали петербургские женщины, служащие в Западном военном округе. В честь 8 марта мастер спорта, прапорщик Елена Лапина, ефрейтор Наталья Андреева и рядовая Юлия Быкова совершили рекордный прыжок – восьмитысячный на троих. «Комсомолка» пообщалась с самой опытной из спортсменок и узнала о том, как встреча один на один с небом становится образом жизни.

ВЕТЕР НЕ ПОМЕХА

На счету Елены 4251 прыжок с парашютом. У еще двух спортсменок сборной ЗВО – Натальи и Юлии – по 2402 и 1346 на каждую. Еще один – и восемь тысяч на всех. Красивое число для весеннего праздника, решили женщины. И отправились на борт Ми-8, чтобы бесстрашно сделать с него шаг в пропасть. И это даже несмотря на то, что зимняя погода – не самое лучшее время для парашютов. Правда, свой праздничный прыжок спортсменки скромно признали самым обычным.

– Во-первых, межсезонье. В это время мы обычно не прыгаем – это летний вид спорта. Да и погода не позволила собрать какую-то фигуру, поэтому прыгали мы точечно, – рассказала мастер спорта Елена Лапина. – И наверху, и внизу был очень сильный ветер, и вертолет поднял нас на высоту в тысячу метров с небольшим.

Елена Лапина (слева) грезила прыжками с парашютом еще со школы. Фото: Пресс-служба ЗВО.

С такой высоты разрешается находиться в свободном падении около пяти секунд: парашют должен быть раскрыт за 800 метров до земли.

– Полет под открытым куполом парашюта занял где-то три минуты. Когда мы идем в группе, мы приземляемся по очереди. Поэтому мы должны в воздухе выстроиться по высоте, грубо говоря, чтобы у нас получилась «лесенка» где-нибудь с разницей в 100 метров высоты, – отмечает Елена. – Из-за погоды и набранной высоты особо свободного падения не получилось: пять секунд – это очень мало.

Но и межсезонье и ветер для опытных парашютисток не стали помехой, чтобы идеально выполнить рекордный прыжок.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА

Елена мечтала о парашютах лет с восьми – со второго класса. С тех пор ждала 14-го дня рождения – тогда можно будет отправиться на аэродром.

– Моя старшая сестра занималась планерным спортом. У нее были знакомые на аэродроме – и парашютисты в том числе. В мои 14 лет она привезла меня на аэродром, где на меня надели огромный парашют, огромные ботинки, огромную каску. И тогда я поняла, что это все на самом деле сейчас со мной произойдет, – вспоминает Елена свой первый прыжок.

Погода в тот день благоволила: был теплый, спокойный безветренный августовский день. И команда опытных спортсменов юную смелую девочку очень поддержала.

– Когда я выпрыгнула, первое ощущение было – тишина. Потому что Ан-2 очень сильно гудит, там нет шумоизоляции. С непривычки ты очень сильно это ощущаешь. Поэтому когда ты выпрыгиваешь, тебя как будто оглушает тишиной, – рассказывает Елена. – После прыжка, конечно, у меня было чувство гордости.

Прыжок в честь 8 марта стал восьмитысячным на троих для женщин-военнослужащих. Фото: Пресс-служба ЗВО.

С того самого момента Елена не расстается с парашютным спортом уже больше двадцати лет. В армии спортивное увлечение парашютисток очень поддерживают. Служат они в мотострелковой бригаде и дивизии противовоздушной обороны. И сетуют, что на гражданке заниматься этим видом спортом становится все труднее.

– В последнее время аэроклубов почти не осталось, а профессионально заниматься на коммерческой основе невозможно: ведь прыжок сам по себе очень дорогой. А чтобы чему-то научиться, достичь в дисциплине высокого уровня, выполнять нормативы, ездить на соревнования – нужно очень много тренироваться, – говорит Елена.

КСТАТИ

В прошлом году женская сборная команда ЗВО заняла первое место на чемпионате Воздушно-десантных войск. Новый сезон парашютистки ждут с нетерпением.

– Это уже образ жизни. Мы не представляем свою жизнь без этого. И очень ждем, когда закончится зима и все расцвет. Когда начинается весна – даже в воздухе начинает пахнуть прыжками.