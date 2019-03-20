Рецепты легкого ужина без вреда для фигуры

Предлагаем вам несколько рецептов вкусных и низкокалорийных блюд, которые помогут похудеть к лету. Давайте вечером готовить именно такие легкие ужины.

ДРАНИКИ С ИКРОЙ

Если к привычным драникам добавить вкусную начинку из сметаны и красной икры, то и вечер не покажется таким уж грустным. Наоборот, будет вкусно и красиво!

На 4 порции, 150 ккал/порция.

Надо:

Готовим:

1 Очищенный картофель натираем на терке и отжимаем сок. Перекладываем в миску, добавляем желток, посолим, поперчим и хорошо перемешаем.

2. Разогреваем сковороду c растительным маслом и выкладываем сформированные столовой ложкой драники, обжариваем с двух сторон.

3. В конце жарки добавляем сливочное масло, оно придаст блюду приятный привкус.

4 Готовые драники выкладываем на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

5. А теперь занимаемся украшением - на тарелку выкладываем драники, затем соус из сметаны и мелко нарезанного укропа, а сверху икра. Приятного аппетита!

ТИМБАЛ ИЗ АВОКАДО И ИКРЫ

Авокадо – идеальный продукт для похудения. Главное, правильно его выбрать, обращайте внимание в супермаркете на мягкие плоды, но на кожуре не должно быть никаких вмятин и порезов. Хороший фрукт – залог хорошего блюда.

Тимбал из авокадо и икры. Фото: собственность компании.

на 4 порции, 120 ккал/порция

Надо:

- икра осетровая имитированная «Царская» Особая

- мясо краба - 60 г

- 1/4 луковицы шалот (измельченной)

- лимонный сок - 1/2 ч.ложки

- спелый авокадо - 1 шт.

- лайм - 1 шт.

- соль, перец по вкусу

Готовим:

Аккуратно перемешиваем порезанное мясо краба, лук шалот, половину лимонного сока, соль и перец. Пока на время отставляем все в сторону.

Тем временем вилкой измельчаем авокадо в пюре, добавляем лимонный сок, соль и перец по вкусу.

Ставим сервировочное кольцо диаметром 3,5 – 4 см на охлажденную сервировочную тарелку. Выкладываем внутри 1-2 чайные ложки авокадо, затем крабовое мясо и затем снова авокадо. Сверху кладем черную икру. Кольцо убираем и получившиеся «ролы» украшаем сверху кусочком лайма и зеленью. Приятного аппетита.

НА ЗАМЕТКУ

Рыбу, икру и морепродукты надо покупать в проверенном месте. Мы же для своей семьи хотим всего самого лучшего, верно? Нужны качественные ингредиенты для блюд, которые хотите поставить на стол для своих родных? Выбирайте «Европром». Компания уже более 20 лет является лидером на рынке имитированной икры в России. Продукцию «Европром» - имитированную икры, морскую капусту, нежные риеты из рыбы и морепродуктов «Крем-Фиш» можно найти в крупных торговых сетях города. Если купили товары со знаком Посейдона, будьте уверены, что перед вами вкусный и полезный продукт.

САЛАТ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ

Состав:

- морская капуста Европром

- салат айсберг

- огурец

- тофу

- помидоры черри

- кунжут

- соевый соус

Салат с морской капустой. Фото: собственность компании.

Текст рецепта:

1. Открыть морскую капусту "Здоровье" для салатов и слить рассол. Выложить капусту на доску и нарезать (если она длинная).

2. Салат айсберг порвать и выложить на дно миски.

3. Сверху горкой выложить морскую капусту

4. Нарезать огурцы длинными тонкими ломтиками. Ломтики свернуть пополам и выложить по кругу, формируя склоны горки.

5. Тофу нарезать прямоугольниками и выложить кусочки на склонах горки из морской капусты

6. Украсить салат помидорками-черри (цельными или половинками)

7. Посыпаем салат кунжутом и поливаем соевым соусом

Приятного аппетита!

Больше рецептов смотрите на сайте «Европром»

И в наших группах социальных сетей:

Вконтакте

Instagramm

*Реклама